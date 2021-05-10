İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Maraşlı dizisi Aziz Türel karakteri kimdir? Kerem Atabeyoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Maraşlı dizisi Aziz Türel karakteri kimdir? Kerem Atabeyoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 10 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:02
Maraşlı dizisi Aziz Türel karakteri kimdir? Kerem Atabeyoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz’un yer aldığı Maraşlı dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. Dizi gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesi ile oldukça dikkat çekiyor. Maraşlı dizisinin kadrosunda bulunan isimlerden birisi de, Aziz Türel karakterine hayat verecek olan Kerem Atabeyoğlu. Gelin Kerem Atabeyoğlu ve canlandıracağı karakter Aziz Türel’i yakından tanıyalım.

Aziz Türel kim?

Ailenin babası olan Aziz Türel 65 yaşında. Genel olarak müşfik ve sevgi dolu olmasına rağmen otoriter bir yanı da vardır. İş camiasında da oldukça saygı duyulan birisidir. Aziz Türel, Adanalı saygın bir ailede yetişmiş, eğitimini iyi bir şekilde almış ve gençliğinde iş hayatına atılmıştır. Şuanda da ülkenin en büyük özel havayolu şirketine sahiptir. Hayatta en fazla düşkün olduğu kişi kızı Mahur’dur.

Kerem Atabeyoğlu kim?

9 Şubat 1968 doğumlu Kerem Atabeyoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Liseyi Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde okuduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne giderek oradan mezun olmuştur. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden devam etmiştir. İlk deneyimini Kent Oyuncuları’nda yaşamış, sonrasında Dormen Tiyatrosu ile Tiyatrokare’de de pek çok oyunda yer almıştır.

Oyuncunun ilk evliliğinden Doğa isimli bir kızı, 2011 senesinin Ocak ayında yaptı ikinci evliliğinden de Altan isimli bir oğlu var. Ayrıca Atabeyoğlu, 1955’ten 1995’e Dormen Tiyatrosu’nun 40 Yılı adlı kitabı da yazmıştır.

Yer aldığı projeler:

Bir Zamanlar Osmanlı

Kıyam

Aşk ve Ceza

Kavak Yelleri

Derman

Rüya Gibi

Tadımız Kaçmasın

Son Osmanlı

Köpek

Perili Ev

Parça Pinçik

Sultan Makamı

Şehnaz Tango

Yaz Evi

Kurşun Yarası

Naim




Son Güncelleme: 10.05.2021 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KerematabeyoğluAziztürelMaraşlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50000 tl ye alınabilecek araba tavsiyesi 2021
Kredi notu nasıl hesaplanıyor? 2021 Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama
Hekimoğlu 49. bölüm Kanal D canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle
Aviva Sigorta BES nasıl iptal edilir? 2021
Çukur 128. bölüm full izle! Çukur son bölüm tek parça Show TV 10 Mayıs 2021
Yasak Elma 111.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Fox TV
Yasak Elma 110. bölüm tek parça izle - Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle
MEB lise sınavları iptal olacak mı?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?
Müge Anlı bayramda 12-13-14 Mayıs tarihlerinde yayınlanacak mı?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Mendirman Celaleddin karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Baraj Fulya kimdir? İrem Tuncer hakkında bilgiler
Çukur 129.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Show TV
Kağıt Ev 5.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Star TV
Maraşlı 17. bölüm full izle tek parça! ATV
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.