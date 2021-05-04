İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Maraşlı dizisi 16. bölüm tek parça izle - ATV canlı yayın izle 3 Mayıs 2021 Pazartesi

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Maraşlı dizisi 16. bölüm tek parça izle - ATV canlı yayın izle 3 Mayıs 2021 Pazartesi haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 4 Mayıs 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 10:41
Maraşlı dizisi 16. bölüm tek parça izle - ATV canlı yayın izle 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Takip Et:

ATV’nin yeni dizisi Maraşlı 3 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü çok beğenilmişti. Maraşlı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 26.yeni bölümüyle yayınlanacak. Maraşlı her hafta Pazartesi günü ful HD, kesintisiz olarak ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Maraşlı 16.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Maraşlı 16.bölüm özet

Mahur hiç bilmediği bir yerde uyanır ve karşısında Maraşlı vardır. İkiliyi Necati karşılar. Mahur için abisi artık onun kahramanıdır. Çünkü Necati ikisini de kurtarmıştır. Ancak Maraşlı Necati’nin bir işler çevirdiğinin farkındadır.

İlhan ise cezaevinde şişlenmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Aziz olanların şokuyla kendine gelemez. Hastanede çıkan bir tartışmada baba oğul kaçmayı başarır. Ancak Savaş dışarda ikisini beklemektedir.

Savaş ve Necati’nin arasındaki gerilim devam eder, Maraşlı ve Mahur’u kurtarma nedenini anlamayan Savaş, bir planı olduğunu söyler.

Maraşlı son bölümde ne oldu?

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur.

Maraşlı dizi konusu nedir?

Eski bir özel kuvvet askeri olan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açar. Hasta kızı ile ilgilenip, kitap satarak yaşamını sürdüren Maraşlı’nın dükkanına gelen Mahur adındaki kız Maraşlı’nın sakin hayatını tamamen değiştirecektir.

Mahur başında sahaftan çıktıktan sonra belaya sokar ve Maraşlı onu kurtarır. Bu dakikadan itibaren ikili bir şekilde karşı karşıya gelir ve zaman içerisinde büyük bir bağ ile birbirlerine aşık olur.

Maraşlı nerede çekiliyor?

Maraşlı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmektedir. İstanbul Galata Kulesi ile Beyazıt gibi yerlerinde çekimler ağırlıklı olarak devam etmektedir.

Maraşlı oyuncuları

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide bu ikiliye Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi başarılı isimler eşlik etmektedir.





Son Güncelleme: 04.05.2021 10:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVMaraşlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi 16. bölüm tek parça izle - ATV canlı yayın izle 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Bugün hangi maçlar var, 4 Mayıs 2021 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 4 Mayıs 2021 Salı
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Yasak Elma dizisi 109. bölüm tek parça izle - Fox TV canlı yayın izle 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 30. bölümü TRT 1
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Netflix Fatma yeni sezon ile devam edecek mi? Fatma 2. sezon olacak mı?
E-Devlet YÖK Yükseköğretim Mezun Belgesi sorgulama işlemleri
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj kimdir, nereli yaşı kaç?
Survivor takımlar ne zaman birleşecek?
Kefaret 25.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
Özel hastanede fizik tedavi ücretleri 2021
Cep telefonu IMEI numarası nasıl öğrenilir? 2021 E-Devlet ile cep telefonu IMEI numarası sorgulama
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Mazeret izni ayda kaç gündür? 2021 Mazeret izni çeşitleri ve süreleri
Rüyada araba ne demektir? Doğum veya araba rüyasının tabiri ve anlamı
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.