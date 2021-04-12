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Maraşlı dizisi 13. bölüm tek parça full izle 12 Nisan ATV Maraşlı son bölüm

Maraşlı dizisinin 13.bölümü ekranlara geliyor. Dizide Maraşlı ile Mahur arasında ne olacağı merak edilmektedir. Mahur'un hayatı tehlikede mi? Dizinin son bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu haberimizde yeni bölüm ile alakalı detayları sizler için derledik. İşte Maraşlı 13.bölüm ...

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:47
Maraşlı dizisi 13. bölüm tek parça full izle 12 Nisan ATV Maraşlı son bölüm
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Maraşlı dizisinin 13.bölümü 12 Nisan Pazartesi günü yayınlandı.

Maraşlı 12.bölüm

Polisler İlhan’ın yanına gelir ve Ozan’ın cesedini teşhis etmesini ister. O sırada İlhan’ın telefonuna Ozan’ın öldürülme anına ait gizli görüntüler gelir ve İlhan paniğe kapılır. İlhan köşeye sıkışır. Savaş, Behram’la ,İlhan’ı tanıştırır. Cinayete karışan İlhan yasadışı işlere girişmektedir. Mahur,Maraşlının evine gelir ve evde kimseyi bulamaz. Şirin, Maraşlının memlekete gittiğini söyler. Maraşlı, yeni olaylarla uğraşmaktadır. Maraşlı, uyuşturucu sevkiyatını engellemeye çalışır. Bu şekilde Savaş ve Behram’ın arasını bozacaktır. Necati bu baskını öğrenir. Necati bu şekilde Maraşlının sadece koruma olmadığını öğrenir. Mahur ,Maraşlının döndüğünü öğrenir. Aziz ise Mahur’u engellemeye çalışır. Mahur’u evde bir sürpriz beklemektedir.

Maraşlı 13.bölüm

Mahur ve Maraşlı sonunda bir araya gelir. Mahur, Maraşlının nerede olduğunu sorgular. İlhan, Necati’ye şirketin el değiştirdiğini söyler. Türel Ailesi, Mahur’un tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı tehlikeyi önlemek için sergiye gider. Behram ,İlhan’ın peşindedir. Eğer İlhan teslim olmazsa Mahur’u ve tüm sergideki kişileri öldüreceğini söyler. Maraşlı sergidekileri koruma altına alır. Nevzat ise bombayı patlatacak kişinin peşine düşer.

Dizinin 13.bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/webtv/marasli/bolumler

 

Maraşlı dizisinin oyuncuları

Burak Deniz- Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz

Rojda Demirer – Firuzan

Saygın Soysal – Savaş

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Serhat Kılıç – Necati

Melis İşiten –Dilşad

Cihan Yenici – Ozan




Son Güncelleme: 12.04.2021 21:47
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıMaraşlı 13.bölümATV
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