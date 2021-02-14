Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?

Geçtiğimiz günlerde başlayan ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisini seyreden izleyiciler karakterlere hayat veren oyuncuları merak ederek araştırmaya başladılar. Araştırılan oyunculardan biri de gelecek bölümlerde daha etkin halde sahnelerde göreceğimiz Hilal karakteridir. Peki Hilal karakteri kimdir? Hilal karakterine kim hayat vermektedir?
Maraşlı dizisi Hilal karakteri
Maraşlı dizisi Hilal karakterine kim hayat vermektedir?
Maraşlı dizisinin Hilal karakterine Sinem Akyol hayat verecektir. 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncuyu izleyiciler Afili Aşk ve Her Yerde Sen dizileriyle tanımıştı. Oyunculuk hayatına reklamlarla başlayan Akyol ilk oyunculuk deneyimini bir Doristos reklamıyla kazanmıştır. Güzel oyuncu, kendini ve oyunculuğunu ispat edebilmek için Maraşlı dizisinde iyi bir fırsat yakaladığı düşünülmektedir.