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Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?

Yeni dizi olarak seyircinin karşısına çıkan Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosu merak konu haline geldi. Diziyi seyreden izleyiciler hangi karaktere, hangi oyuncunun hayat verdiğini araştırmaya başladı. Değerli okuyucularımız için haberimizde dizide yer alan Hilal karakteri hakkındaki bilgileri derledik.

14 Şubat 2021 Pazar 22:14
Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?
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Geçtiğimiz günlerde başlayan ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisini seyreden izleyiciler karakterlere hayat veren oyuncuları merak ederek araştırmaya başladılar. Araştırılan oyunculardan biri de gelecek bölümlerde daha etkin halde sahnelerde göreceğimiz Hilal karakteridir. Peki Hilal karakteri kimdir? Hilal karakterine kim hayat vermektedir?

Maraşlı dizisi Hilal karakteri

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisinin Hilal’i, Maraşlıyı sürekli telefonundan arayarak kredi almasını için konuşan bankacıdır. En azından Maraşlı bu şekilde bilmektedir. Ancak dizinin izleyicileri Hilal’in aslında bankacı olmadığını, bir istihbarat görevlisi olduğunu bileceklerdir. İlerleyen bölümlerde Hilal Maraşlıyı sorguya çekecektir. Ardından üstlerine Maraşlı hakkında rapor verecektir. Ardından Maraşlının sürekli çevresinde olacaktır. 

Maraşlı dizisi Hilal karakterine kim hayat vermektedir?

Maraşlı dizisinin Hilal karakterine Sinem Akyol hayat verecektir. 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncuyu izleyiciler Afili Aşk ve Her Yerde Sen dizileriyle tanımıştı. Oyunculuk hayatına reklamlarla başlayan Akyol ilk oyunculuk deneyimini bir Doristos reklamıyla kazanmıştır. Güzel oyuncu, kendini ve oyunculuğunu ispat edebilmek için Maraşlı dizisinde iyi bir fırsat yakaladığı düşünülmektedir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıATVSinem Akyol
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