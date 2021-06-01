Maraşlı Dilara kimdir, gerçek adı nedir? Burcu Karakaya hakkında bilgiler

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ederken kısa süredir dizide yaşanan oyunculu değişikliği dizi severleri heyecanlandırdı. Birçok oyuncunun diziye dahil olması ile birlikte dizi daha da güzelleşirken pazartesi akşamları ATV ekranları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Henüz 24 Mayıs 2021 tarihinde diziye dahil olan Dilara Fuat’ın kızı olarak kendini gösterdi. Avukat olan Dilara, cesaretli ve her zaman mazlumların yanında yer almaktadır. Herkese korku salan ve kimsenin bakmaya cesaret bile edemediği genç avukatın bu halleri eski kabadayı olan babasından geldiği görülüyor.





Babasının sağlığı için endişe duyan cesaretli avukat babasının tanıştırdığı Maraşlı ‘ya âşık olur. Duygularını Maraşlı ’ya söyleyemeyen avukat dizide büyük heyecan yarattı. Burcu Karakaya Dilara karakteri ile diziye dahil olurken izleyiciler Dilara’nın gerçek hayatını araştırıyor.

Burcu Karakaya kimdir?

8 Haziran 1989 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünde tamamladı. 2006 senesinde ‘Haziran Gecesi’ dizisinde rol alan oyuncu daha sonra profesyonel olarak oyunculuğa adım attı. 2007 senesinde ‘Elveda Derken’ dizisinde rol alan oyuncu daha sonra Elif, Hayatımın Aşkı, Aşkın Bedeli, Aşk Zamanı, İzmir Çetesi Yasak Elma gibi projelerde kendini gösterdi. 1,68 cm boyuna sahip oyuncu 52 kilodur. Yasak Elma dizisinde Sibel karakterine can veren oyuncu Kanal 7 ekranlarında Elif dizisinde Birce karakteri ile oldukça sevildi.

Burcu Karakaya’nın rol aldığı diziler

Maraşlı

Yasak Elma

Elif

İzmir Çetesi

Aşk Zamanı

Aşkın Bedeli

Hayatımın Aşkı

Haziran Gecesi