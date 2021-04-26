Maraşlı Behiye kimdir? Gerçek adı nedir? Türkü Su Demirel hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar

Atv'nin beğeniyle takip edilen dizisi Maraşlı, her hafta heyecanla kaldığı yerden devam ediyor. İzleyicisinin severek izlediği Maraşlı'nın son bölümünde neler oldu?

Maraşlı'nın Behiye'sini oynayan Türkü Su Demirel, dizinin güzel ve zarif oyuncularından bir tanesi oldu. Sevilen oyuncu, ekranların göz bebeği haline geldi.

1990 İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Memleketi Iğdır'dır. Önceki dizisi Muhteşem İkili'de de Yasemin karakterini canlandırmıştır. İzleyici tarafından sevilerek takip edilen Maraşlı'da Behiye'ye can veriyor.

1.Sinema Güzellik Yarışmasında Istanbul Hotels- Convention Center güzeli olduktan sonra gözleri üzerine çekmeyi başardı. Film ve dizilerde rol aldı.

Maraşlı dizisinde ise hizmetçi rolünü oynamaktadır. Nuran ve Sadık'ın kızıdır. Evin sahiplerinden Necati'ye ilgi duyuyor. Ailesi'de o evde hizmetli ve şoför olarak çalışıyor.

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