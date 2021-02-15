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Maraşlı Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu yaşı, boyu, sevgilisi

Maraşlı Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu yaşı, boyu, sevgilisi haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 15.02.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:02
Maraşlı Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu yaşı, boyu, sevgilisi
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Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz’un yer aldığı Maraşlı dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. Dizi gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesi ile oldukça dikkat çekiyor. Maraşlı dizisinin kadrosunda bulunan isimlerden birisi de, Aziz Türel karakterine hayat verecek olan Kerem Atabeyoğlu. Gelin Kerem Atabeyoğlu ve canlandıracağı karakter Aziz Türel’i yakından tanıyalım.

Aziz Türel kim?

Ailenin babası olan Aziz Türel 65 yaşında. Genel olarak müşfik ve sevgi dolu olmasına rağmen otoriter bir yanı da vardır. İş camiasında da oldukça saygı duyulan birisidir. Aziz Türel, Adanalı saygın bir ailede yetişmiş, eğitimini iyi bir şekilde almış ve gençliğinde iş hayatına atılmıştır. Şuanda da ülkenin en büyük özel havayolu şirketine sahiptir. Hayatta en fazla düşkün olduğu kişi kızı Mahur’dur.

Kerem Atabeyoğlu kim?

9 Şubat 1968 doğumlu Kerem Atabeyoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Liseyi Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde okuduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne giderek oradan mezun olmuştur. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden devam etmiştir. İlk deneyimini Kent Oyuncuları’nda yaşamış, sonrasında Dormen Tiyatrosu ile Tiyatrokare’de de pek çok oyunda yer almıştır.

Oyuncunun ilk evliliğinden Doğa isimli bir kızı, 2011 senesinin Ocak ayında yaptı ikinci evliliğinden de Altan isimli bir oğlu var. Ayrıca Atabeyoğlu, 1955’ten 1995’e Dormen Tiyatrosu’nun 40 Yılı adlı kitabı da yazmıştır.

Yer aldığı projeler:

Bir Zamanlar Osmanlı

Kıyam

Aşk ve Ceza

Kavak Yelleri

Derman

Rüya Gibi

Tadımız Kaçmasın

Son Osmanlı

Köpek

Perili Ev

Parça Pinçik

Sultan Makamı

Şehnaz Tango

Yaz Evi

Kurşun Yarası

Naim



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
KerematabeyoğluAziztürelMaraşlı
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