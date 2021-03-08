Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı bu akşam 9. yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Mahur'un gitmediğini gören Maraşlı, Mahur'u karşısında görünce şaşırır. Peki Mahur'un bırakıp gidememesi Maraşlı'da nasıl etki bıracak. İşte 9. bölüm ile sevenleriyle buluşacak dizinin detayları haberimizde...

Maraşlı son bölüm izle

Maraşlı 9. bölüm izle

Maraşlı, başına bela olan İlhana'a yardımda bulunacak mı? Mahur yurtdışına çıkmaz ve Maraşlı'ya aşkını itirafta bulunur. Bu itiraf ile birlikte ikili arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan tekrar aşk konusunu açar fakat bu defa Aziz de çok şüphe duymaya başlar.

Aziz yaşanlardan Maraşlı'yı sorumlu ilan eder. Daha sonra Aziz Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur babasına karşı olan engelleri aşıp babasını affedebilecek mi? Aziz, Maraşlı ve Mahur aşkından haberdar olacak mı? Necati, Aziz'e "neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun" şeklinde soru sorar.

Evdekilere bu gerçekten bahsemedeyen Aziz, Necati'yi bütün yaşananların dışından bırakarak korumak ister. Baba oğul arasındaki gerginlik düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kötü işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not gönderir. Savaş ile mezarlıkta bulışan ortağına, Maraşlı'nun notunu verir. Peki Savaş'ın ortağı kimdir? Maraşlı, Savaş''ın ortağının kimliğini açıklayacak mıdır?