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Maraşlı 20. bölüm fragmanı yayında! Maraşlı 20. yeni bölümde neler olacak?

Maraşlı 20. bölüm fragmanı yayında! Maraşlı 20. yeni bölümde neler olacak? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Mayıs 28 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 11:32
Maraşlı 20. bölüm fragmanı yayında! Maraşlı 20. yeni bölümde neler olacak?
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Maraşlı 20.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Maraşlı 20.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı Maraşlı 20.bölüm izle 31 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle ATV’de yayınlanacak.

Maraşlı 20.bölüm fragmanı

Maraşlı 20.bölüm canlı yayın 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü ATV ekranlarında olacak. Her Pazartesi günü 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Maraşlı 20.son bölüm ile ekranlara gelecek. Maraşlı 20.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Maraşlı bu hafta yayınlanacak mı, Maraşlı yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. ATV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Maraşlı Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Maraşlı son bölümde ne oldu?

İstihbarattaki görevinden ayrılan Maraşlı, Mahur’a duyduklarının doğru olduğun söyler. Mahur ise bu durumun ardından adeta yıkılır. Maraşlı’nın kendisine yalan söylemesini kabul edemez. Maraşlı çaresiz kalır ve en sonunda Mahur’u alıp her şeyin başladığı yere götürür. Maraşlı yaşadıklarını anlatmaya başlar.

Savaş Aziz’den Necati’nin öz oğlu olduğun öğrenir. Aziz zamanında DNA testi yaptırdığını ve bunun yanlış olduğunu söyler. Necati’nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş çok büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş ve Necati buluşur.

Necati Savaş’tan öz babasının Aziz odluğunu öğrenir ve şoka uğrar. Aziz ve İlhan’ı kurtarmak için Maraşlı’dan yardım ister ve Maraşlı kabul eder. Maraşlı Savaş’ı evine gidip Aziz ve İlhan’ı almak isterken polis gelir. Maraşlı ne olduğunu anlamadan bir anda ellerini kelepçeli halde bulur.

Maraşlı yeni bölüm fragmanı için tıklayınız.

Maraşlı dizi konusu nedir?

Eski bir özel kuvvet askeri olan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açar. Hasta kızı ile ilgilenip, kitap satarak yaşamını sürdüren Maraşlı’nın dükkanına gelen Mahur adındaki kız Maraşlı’nın sakin hayatını tamamen değiştirecektir.

Mahur başında sahaftan çıktıktan sonra belaya sokar ve Maraşlı onu kurtarır. Bu dakikadan itibaren ikili bir şekilde karşı karşıya gelir ve zaman içerisinde büyük bir bağ ile birbirlerine aşık olur.

Maraşlı dizi oyuncuları kim?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide bu ikiliye Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi başarılı isimler eşlik etmektedir.

 

Son Güncelleme: 28.05.2021 11:32
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Anahtar Kelimeler:
ATVMaraşlı
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