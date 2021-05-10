Maraşlı 18.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV

Maraşlı 18.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Maraşlı 18.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı Maraşlı 18.bölüm izle 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle ATV’de yayınlanacak.

Maraşlı 18.bölüm fragmanı

Maraşlı 18.bölüm canlı yayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü ATV ekranlarında olacak. Her Pazartesi günü 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Maraşlı 17.son bölüm ile ekranlara gelecek. Maraşlı 18.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Maraşlı bu hafta yayınlanacak mı, Maraşlı yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. ATV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Maraşlı Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Maraşlı son bölümde ne oldu?

Hilal Necati’yi vurur ve can çekişen Necati’nin yardımına Maraşlı koşar. Maraşlı Mahur’a ona verdiği panzeri söylemesi için onu zorlar.

Baygın olan Mahur’u kurtarmak için Maraşlı elinden geleni yapacaktır. İlhan’dan babasının katili olarak Necati’yi öğrenen Savaş, şoka uğrar. Hastanede olan Necati’nin yanına gelen Savaş ondan hesap sorar. Necati’nin Mahur’a karşı zaafı olduğunu bilen Savaş, onu Mahur ile tehdit eder.

Mahur ise Maraşlı’nın Necati’yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati’nin nasıl vurulduğunu anlatamayan Maraşlı istihbarattan ayrılarak gerçekleri Mahur’a söylemek ister.

Maraşlı dizi konusu nedir?

Eski bir özel kuvvet askeri olan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açar. Hasta kızı ile ilgilenip, kitap satarak yaşamını sürdüren Maraşlı’nın dükkanına gelen Mahur adındaki kız Maraşlı’nın sakin hayatını tamamen değiştirecektir.

Mahur başında sahaftan çıktıktan sonra belaya sokar ve Maraşlı onu kurtarır. Bu dakikadan itibaren ikili bir şekilde karşı karşıya gelir ve zaman içerisinde büyük bir bağ ile birbirlerine aşık olur.

Maraşlı dizi oyuncuları kim?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide bu ikiliye Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi başarılı isimler eşlik etmektedir.