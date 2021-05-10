İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Maraşlı 18.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV

Maraşlı 18.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Maraşlı son bölüm büyük bir heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm özetini gündeme getirdi. Maraşlı 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 18.yeni bölümüyle yayınlanacak. Maraşlı 18.bölüm fragmanı HD izle şeklinde haberimizde bulabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:25
Maraşlı 18.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV
Takip Et:

Maraşlı 18.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Maraşlı 18.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı Maraşlı 18.bölüm izle 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle ATV’de yayınlanacak.

Maraşlı 18.bölüm fragmanı

Maraşlı 18.bölüm canlı yayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü ATV ekranlarında olacak. Her Pazartesi günü 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Maraşlı 17.son bölüm ile ekranlara gelecek. Maraşlı 18.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Maraşlı bu hafta yayınlanacak mı, Maraşlı yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. ATV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Maraşlı Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Maraşlı son bölümde ne oldu?

Hilal Necati’yi vurur ve can çekişen Necati’nin yardımına Maraşlı koşar. Maraşlı Mahur’a ona verdiği panzeri söylemesi için onu zorlar.

Baygın olan Mahur’u kurtarmak için Maraşlı elinden geleni yapacaktır. İlhan’dan babasının katili olarak Necati’yi öğrenen Savaş, şoka uğrar. Hastanede olan Necati’nin yanına gelen Savaş ondan hesap sorar. Necati’nin Mahur’a karşı zaafı olduğunu bilen Savaş, onu Mahur ile tehdit eder.

Mahur ise Maraşlı’nın Necati’yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati’nin nasıl vurulduğunu anlatamayan Maraşlı istihbarattan ayrılarak gerçekleri Mahur’a söylemek ister.

Maraşlı yeni bölüm fragmanı için tıklayınız.

Maraşlı dizi konusu nedir?

Eski bir özel kuvvet askeri olan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açar. Hasta kızı ile ilgilenip, kitap satarak yaşamını sürdüren Maraşlı’nın dükkanına gelen Mahur adındaki kız Maraşlı’nın sakin hayatını tamamen değiştirecektir.

Mahur başında sahaftan çıktıktan sonra belaya sokar ve Maraşlı onu kurtarır. Bu dakikadan itibaren ikili bir şekilde karşı karşıya gelir ve zaman içerisinde büyük bir bağ ile birbirlerine aşık olur.

Maraşlı dizi oyuncuları kim?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide bu ikiliye Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi başarılı isimler eşlik etmektedir.





Son Güncelleme: 10.05.2021 23:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVMaraşlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

Survivor 2021 90. bölüm fragmanı 11 Mayıs 2021 Salı TV 8
Kağıt Ev 5.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Star TV
Çukur 129.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Show TV
Maraşlı 18.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV
MEB lise sınavları iptal olacak mı?
Kağıt Ev 4. son bölüm full tek parça izle Star TV 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun'un son durumu ne?
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. son bölüm full tek parça izle TRT 1 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Uyanış: Büyük Selçuklu 32.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti TRT 1
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular
Kral Şakir Necatiyi seslendiren kimdir? Kral Şakirde Necatiyi seslendiren Levent Ünsal kimdir?
2.el araç fiyatlarında son durum ne? 2. el arabalarda fiyat yükseliş beklentisi
Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
WhatsApp hesapları silinecek mi 2021? WhatsApp sözleşme süresi ne zaman doluyor?
Rüyada büyük fare görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? büyük fare görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Maraşlı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Maraşlı devam eder mi?
Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 110.bölüm tek parça izle!
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Çukur 128. bölüm izle Show TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.