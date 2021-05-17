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Maraşlı 18. bölüm full izle tek parça! ATV

Maraşlı 18. bölüm full izle tek parça! ATV haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:29
Maraşlı 18. bölüm full izle tek parça! ATV
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ATV’nin yeni dizisi Maraşlı 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü çok beğenilmişti. Maraşlı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 18.yeni bölümüyle yayınlanacak. Maraşlı her hafta Pazartesi günü ful HD, kesintisiz olarak ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Maraşlı 18.bölüm özet

İstihbarattaki görevinden ayrılan Maraşlı, Mahur’a duyduklarının doğru olduğun söyler. Mahur ise bu durumun ardından adeta yıkılır. Maraşlı’nın kendisine yalan söylemesini kabul edemez. Maraşlı çaresiz kalır ve en sonunda Mahur’u alıp her şeyin başladığı yere götürür. Maraşlı yaşadıklarını anlatmaya başlar.

Savaş Aziz’den Necati’nin öz oğlu olduğun öğrenir. Aziz zamanında DNA testi yaptırdığını ve bunun yanlış olduğunu söyler. Necati’nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş çok büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş ve Necati buluşur.

Necati Savaş’tan öz babasının Aziz odluğunu öğrenir ve şoka uğrar. Aziz ve İlhan’ı kurtarmak için Maraşlı’dan yardım ister ve Maraşlı kabul eder. Maraşlı Savaş’ı evine gidip Aziz ve İlhan’ı almak isterken polis gelir. Maraşlı ne olduğunu anlamadan bir anda ellerini kelepçeli halde bulur.

Maraşlı son bölümde ne oldu?

Hilal Necati’yi vurur ve can çekişen Necati’nin yardımına Maraşlı koşar. Maraşlı Mahur’a ona verdiği panzeri söylemesi için onu zorlar.

Baygın olan Mahur’u kurtarmak için Maraşlı elinden geleni yapacaktır. İlhan’dan babasının katili olarak Necati’yi öğrenen Savaş, şoka uğrar. Hastanede olan Necati’nin yanına gelen Savaş ondan hesap sorar. Necati’nin Mahur’a karşı zaafı olduğunu bilen Savaş, onu Mahur ile tehdit eder.

Mahur ise Maraşlı’nın Necati’yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati’nin nasıl vurulduğunu anlatamayan Maraşlı istihbarattan ayrılarak gerçekleri Mahur’a söylemek ister.

Maraşlı 18.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Maraşlı dizi konusu nedir?

Eski bir özel kuvvet askeri olan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açar. Hasta kızı ile ilgilenip, kitap satarak yaşamını sürdüren Maraşlı’nın dükkanına gelen Mahur adındaki kız Maraşlı’nın sakin hayatını tamamen değiştirecektir.

Mahur başında sahaftan çıktıktan sonra belaya sokar ve Maraşlı onu kurtarır. Bu dakikadan itibaren ikili bir şekilde karşı karşıya gelir ve zaman içerisinde büyük bir bağ ile birbirlerine aşık olur.

Maraşlı nerede çekiliyor?

Maraşlı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmektedir. İstanbul Galata Kulesi ile Beyazıt gibi yerlerinde çekimler ağırlıklı olarak devam etmektedir.

Maraşlı oyuncuları

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide bu ikiliye Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi başarılı isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 17.05.2021 21:29
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ATVMaraşlı
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