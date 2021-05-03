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Maraşlı 17.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV

Maraşlı 17.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Maraşlı son bölüm büyük bir heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm özetini gündeme getirdi. Maraşlı 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü 17.yeni bölümüyle yayınlanacak. Maraşlı 17.bölüm fragmanı HD izle şeklinde haberimizde bulabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:28
Maraşlı 17.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV
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Maraşlı 17.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Maraşlı 17.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı Maraşlı 17.bölüm izle 10 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle ATV’de yayınlanacak.

Maraşlı 17.bölüm fragmanı

Maraşlı 17.bölüm canlı yayın 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü ATV ekranlarında olacak. Her Pazartesi günü 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Maraşlı 17.son bölüm ile ekranlara gelecek. Maraşlı 17.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Maraşlı bu hafta yayınlanacak mı, Maraşlı yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. ATV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Maraşlı Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Maraşlı son bölümde ne oldu?

Mahur hiç bilmediği bir yerde uyanır ve karşısında Maraşlı vardır. İkiliyi Necati karşılar. Mahur için abisi artık onun kahramanıdır. Çünkü Necati ikisini de kurtarmıştır. Ancak Maraşlı Necati’nin bir işler çevirdiğinin farkındadır.

İlhan ise cezaevinde şişlenmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Aziz olanların şokuyla kendine gelemez. Hastanede çıkan bir tartışmada baba oğul kaçmayı başarır. Ancak Savaş dışarda ikisini beklemektedir.

Savaş ve Necati’nin arasındaki gerilim devam eder, Maraşlı ve Mahur’u kurtarma nedenini anlamayan Savaş, bir planı olduğunu söyler.

Maraşlı dizi konusu nedir?

Eski bir özel kuvvet askeri olan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açar. Hasta kızı ile ilgilenip, kitap satarak yaşamını sürdüren Maraşlı’nın dükkanına gelen Mahur adındaki kız Maraşlı’nın sakin hayatını tamamen değiştirecektir.

Mahur başında sahaftan çıktıktan sonra belaya sokar ve Maraşlı onu kurtarır. Bu dakikadan itibaren ikili bir şekilde karşı karşıya gelir ve zaman içerisinde büyük bir bağ ile birbirlerine aşık olur.

Maraşlı dizi oyuncuları kim?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide bu ikiliye Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi başarılı isimler eşlik etmektedir.

 





Son Güncelleme: 03.05.2021 23:28
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