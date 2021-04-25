Maraşlı 15. bölüm fragmanı 26 Nisan 2021 Pazartesi

ATV’nin sevilen dizisi Maraşlı, 15. bölümü ile 26 Nisan Pazartesi saat 20.00’de izleyici karşısına geçecek. Maraşlı son bölümde ne oldu? Yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümün fragmanını merak eden okurlarımız haberimizden fragmana ulaşabilirler. Sevilen dizinin yeni bölümü ise her zamanki gibi çok heyecanlıdır. İşte detaylar…

Heyecanlı hikayesi ile izleyicinin gönlünde taht kuran dizinin başrollerinde Alina Boz, Burak Deniz ve Kerem Atabeyoğlu gibi isimler yer alıyor.

Maraşlı yeni bölümde neler olacak?

Necati polis sirenlerini duyunca kasıtlı olarak kendisini yaralayarak saldırıya uğramış izlenimi vermeye çalışır. Saldırıda ağır yaralanan Maraşlı ise hastaneye kaldırılır. Ölüm ve yaşam arasında mücadelesi başlamıştır.

Diğer taraftanve ailesi göz altına alınır. Polisler hem Türeller’in evinde hem de Mahur’un stüdyosunda arama yapar. Olaylar ise haberlere yansır. Mahur, Firuzan, Dilşat serbest kalır ancak Aziz ve İlhan cezaevine gönderilir. İlhan ve Aziz zor anlar yaşarken İlhan’a pusu kurarlar.

Serbest bırakılan Mahur, Maraşlı’nın komada olduğunu öğrenir öğrenmez hastaneye koşar. Hastaneye giden Mahur, sevdiği adamı yalnız bırakmaz ve başında bekler. Bu esnada Necati ve Savaş babalarının adına sürülen lekeyi temizlediklerini düşünürler. Kalan tek şey ise istihbarata çalışan Maraşlı’yı öldürmektir.

Maraşlı dizisinin konusu

Maraşlı, özel kuvvetlerden ayrılmış eski bir askerdir. Askerliği bırakan ve kızının başına gelen kötü olaydan sonra kendine bir sahaf dükkanı açmıştır. Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası ise kızının, Zeliş’inin vurulduğu gündür. Maraşlı oldukça cesur, delikanlı, gözüpek biridir. Maraşlı’nın amacı ise kızını hayata döndürmek ve bunu yapanlara bedelini ödetmektir.

Maraşlı’nın sahaf dükkanına Mahur adında bir kız gelir ve o gün istenmeyen olaylar yaşanır. Mahur görmemesi gereken bir cinayeti gördüğü için peşine adamlar takılır. Maraşlı ise artık onu korumakla görevlidir.

Maraşlı oyuncu kadrosu