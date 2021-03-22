Maraşlı 11. bölüm ATV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle

ATV ekranlarından yayınlanan ve ülkemizin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Maraşlı dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Maraşlı dizisini tek parça olarak ATV ve YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Maraşlı dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Maraşlı dizisi 10. Bölüm full izlemek istiyor. İzleyiciler Maraşlı ATV 10. Bölüm tek parça full izleyebilecek.

MARAŞLI 10. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Maraşlı 10. Bölüm

Aziz kalp krizi geçirdiği için hastanede yatmaktadır. Durumu son derece iyidir. Mahur ve Maraşlı arasındaki aşkı Necati fark etmiştir. Sonrasınca Necati, Mahur’a gaz verir. Mahur ile Maraşlı’nın birlikte olmasını ister.

İlhan ile Savaş, polise ihbar etmek için plan yaparlar. İlhan uyuşturucu satmak istemez. Savaş ise onu şantaj yapmakla tehdit eder. İlhan bundan dolayı çok zor durumda kalacaktır.

Sonrasında depodaki mal karşılığında Savaş, Nevzat’ı kaçırır. Sami de bu mallar karşılığında Maraşlı ile anlaşma yapmaya çalışır. Mahur ise Maraşlı’yı işten çıkarmak ister. Maraşlı ise işini kaybetmek istemez. Maraşlı, Mahur’u hiç üzmek istemez. Ona yalan söylemiştir ve bundan son derece rahatsızlık duymaktadır.

Sami adamlarıyla birlikte gelerek Mahur ve Maraşlı’ya pusu atmaya çalışır. Kaçsalar da Mahur vurularak yaralanır. Maraşlı, kan kaybeden Mahur’u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalacaktır.