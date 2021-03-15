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Maraşlı 10. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Maraşlı yeni bölüm, Atv Maraşlı son bölüm izle

Türkiye ekranlarının yeni dizileri arasında yer alan Maraşlı dizisi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İzleyiciler büyük bir ilgi ile izlediği Maraşlı dizisinin 10. bölümünü tek parça izlemek istiyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 23:13
Maraşlı 10. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Maraşlı yeni bölüm, Atv Maraşlı son bölüm izle
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Yeni bir dizi olmasına rağmen Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasına girmeyi kısa bir süre içerisinde başaran Maraşlı dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizinin başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz bulunuyor. Dizi her pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Maraşlı 10. Bölümde Yaşananlar

Maraşlı çalıştığı işten Mahur tarafından çıkarılmak istenir. Maraşlı ise onu bir kenara çekerek büyük bir tehlike içinde olduğunu anlatır. Maraşlı, Mahur'un ses kaydını alarak onu tehdit eder. Aziz kalp krizi geçirdiği için hastanede yatmaktadır. Necati hastanede Aziz’e refakatçilik yaparken Maraşlı ile Mahur arasındaki tartışmalara şahit olur ve onlar arasında bir aşk olduğunu düşünür. Gizleyiciler Maraşlı 10. bölüm tek parça kesintisiz izlemek istiyor.

MARAŞLI 10. BÖLÜM İZLE!

Aziz hastanede yatmaktadır çünkü kalp krizi geçirmiştir. Ancak yapılan son incelemelerde durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir. Necati ise hastanede Aziz'in yanında bulunmaktadır. Bu sırada Maraşlı ile Mahur kavgaya tutuşur. Necati bu ikili arasında büyük bir aşk olduğunu fark etmiştir. Mahur sonrasında Necati'ye tüm dertlerini anlatır. Maraşlı’yı çok sevse de Maraşlı’nın ondan her zaman uzak durduğunu da ifade eder. Necati ise Mahur’a gaz verir ve Maraşlı ile birlikte olması için bir plan yapmasını önerir. Bir gün hastanenin önüne Savaş gelmiştir.

Sonrasında ilhan'la bir araya gelerek polise kim ihbar edeceklerini konuşurlar. İlhan uyuşturucu satmak istemiyor ancak fotoğraflarla İlhan'a şantaj yapıldığı iddia ediliyor. Savaş ise depoda bulunan malları alarak Nevzat'ı da zorla alıkoyar. Bir yandan Sami ise Maraşlı ile pazarlık yaparak depodaki malları ve Nevzat'ın konuşur. Maraşlı Nevzat'ın hayatını kurtarmak için her şeyi yapar. Bir yandan Mahur ise Maraşlı’yı işten çıkarmak istemektedir. Maraşlı ise işten çıkmak istemediğini bu işe ihtiyacı olduğunu ve şu an büyük bir tehlikenin içerisinde bulunduğunu söyler.

Sonrasında Mahur'un ses kaydını almaktadır. Maraşlı Mahur’u üzmektedir ancak bundan dolayı çok mutsuzdur ve ona yalan söylediği için vicdan azabı çekmektedir. İzleyiciler Maraşlı ile Mahur'un yeniden bir araya gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sami bir taraftan Maraşlı ve Mahur’a pusu kurmaya çalışır. Mahur ve Maraşlı bu pusudan kurtulmuştur ancak Mahur kaçarken vurulmuştur. Kaçmaya çalıştıkları sırada Mahur çok fazla kan kaybeder. Köşeye sıkışan Maraşlı ise Mahur’u kurtarmak için eli kanlı Sami ile maalesef pazarlık yapar. Özellikle bu sahneler nefesleri kesiyor.

Maraşlı Dizisi Konusu

Maraşlı özel kuvvetlerden ayrılmıştır. Eski bir askerdir. Şu an için sahaf dükkanı işletmektedir. Kendisi çok cesurdur. Hayatı, kızı Zeliş'in vurulduğu andan itibaren değişmiştir. Bundan sonra tek amacı kızını hayata döndürmektir. Ancak çocuğuna yapılan bu acıyı hiçbir zaman unutamıyor. Bir gün onun dükkanına Mahur adında bir kız gelir ve hayatları o günden itibaren birbirine bağlanmaktadır. 




Son Güncelleme: 15.03.2021 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı10. BölümMahur
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