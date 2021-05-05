Mansur Yavaş, Armağan Çağlayan'ı reddetti

, son dönemlerde YouTube üzerinde yaptığı yayınlarla gündeme geliyor. Yaptığı yayınlar neticesinde oldukça samimi sorular Soran Çağlayan, son olarak Ankara Büyükşehir belediye başkanı’ı programına davet etti. Ancak Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş, Çağlayanın bu program teklifini reddetti. Reddetme gerekçesi olarak ise işiyle konuşulmak istediğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş’ın böyle konuşulmak istemediğini, eşiyle konuşmak istediğini söylemiş. Ayrıca komünist Parti belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu da armağan Çağlayan’ın program teklifini reddetmiş. Programı reddetme sebebinin ise Mansur Yavaş ile aynı olduğu düşünülüyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da ağırlamak istediğini söyleyen armağan Çağlayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hiçbir zaman kendi programına çıkmayacağını tahmin ettiğini ifade etti.