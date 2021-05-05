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Mansur Yavaş, Armağan Çağlayan'ı reddetti

YouTube üzerinden program yapan Armağan Çağlayan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı programına davet etti. Ancak Mansur Yavaş işimle konuşturmak istiyorum diyerek program teklifini reddetti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:53
Mansur Yavaş, Armağan Çağlayan'ı reddetti
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Armağan Çağlayan, son dönemlerde YouTube üzerinde yaptığı yayınlarla gündeme geliyor. Yaptığı yayınlar neticesinde oldukça samimi sorular Soran Çağlayan, son olarak Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş’ı programına davet etti. Ancak Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş, Çağlayanın bu program teklifini reddetti. Reddetme gerekçesi olarak ise işiyle konuşulmak istediğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş’ın böyle konuşulmak istemediğini, eşiyle konuşmak istediğini söylemiş. Ayrıca komünist Parti belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu da armağan Çağlayan’ın program teklifini reddetmiş. Programı reddetme sebebinin ise Mansur Yavaş ile aynı olduğu düşünülüyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da ağırlamak istediğini söyleyen armağan Çağlayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hiçbir zaman kendi programına çıkmayacağını tahmin ettiğini ifade etti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Armağan ÇağlayanMansur Yavaş
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