Mansur Yavaş, Armağan Çağlayan'ı reddetti

Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş’ın böyle konuşulmak istemediğini, eşiyle konuşmak istediğini söylemiş. Ayrıca komünist Parti belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu da armağan Çağlayan’ın program teklifini reddetmiş. Programı reddetme sebebinin ise Mansur Yavaş ile aynı olduğu düşünülüyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da ağırlamak istediğini söyleyen armağan Çağlayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hiçbir zaman kendi programına çıkmayacağını tahmin ettiğini ifade etti.
Son Güncelleme: 05.05.2021 15:53