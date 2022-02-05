Manken, oyuncu Arzum Onan kimdir? Arzum Onan nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu ve manken Arzum Onan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Arzum Onan kimdir?

Arzum Onan, 31 Ekim 1973 tarihinde Ankara ilinde dünyaya gelmiştir. Memur bir ailenin çocuğu olan Onan, Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümünden mezun olmasının ardından 1993 yılında düzenlenen Miss Turkey müsabakasında Türkiye güzeli seçilmiştir. Aynı yıl içinde Miss Europe yarışmasında Avrupa Güzeli olarak seçilmiştir. 1996 yılında ise Mehmet Aslantuğ ile dünya evine girerek bu evliliğinden Can isminde bir evlat sahibi olmuştur. Bir zamanlar Sıcak Saatler adlı dizide rol almasının yanı sıra şimdilerde kamu yararı için özel defilelere çıkarak insanlara destek sağlamaktadır. 1.78 cm boyunda olan Arzum Onan’ın burcu ise Akrep’tir.