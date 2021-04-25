Mank filmi konusu ve oyuncuları

Bu yıl 93.sü verilecek olan Oscar Ödüllerinde ‘Mank’ en iyi film olarak ödüllendirilecek. 10 dalda ödül verilecek gecede birçok kişi ‘Mank’ filmin konusunu merak etti. İşte Oscar Ödülüne layık görülen Mank filmi yönetmeni ve oyuncu kadrosu haberimizde





Mank filmi konusu nedir?

1930’lu yılların Hollywood’u olan ‘Yurttaş Kane’’i bitirmeye uğraşan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz ele alıyor. Film yeniden değerlendirilirken siyah beyazlı film 93. Oscar Ödülüne layık görüldü.





Mank filmi oyuncu kadrosu

Gary Oldman,

Amanda Seyfried,

Lily Collins,

Tom Pelphrey,

Arliss Howard,

Tuppence Middleton,

Monika Gossmann,

Joseph Cross,

Sam Troughton,

Toby Leonard Moore

Tom Burke

Mank filmi yönetmeni ve senaristi kimdir?

Mank filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile Oscar Ödülüne layık görülen filmin senaristi oldukça merak edildi. Film 1930’lu yılları anlatırken asıl konu Hollywood oluyor. Filmin yönetmeni ise David Fincher olurken senaristi Jack Fincher yer alıyor.Film Oscar Ödülünden en iyi film kategorisinde yer alınca birçok film severler Mank adlı sinema filmini araştırmaya başladı. Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan film, milyonlarca kişi tarafından izlenilmeye devam ediyor.





