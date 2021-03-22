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Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filmi konusu nedir? Mandıra Filozofu fragmanı, oyuncuları ve konusu

Son dönemlerin en çok dikkat çeken yapımları arasında yer alan Mandıra Filozofu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi, Mandıra Filozofu oyuncu kadrosu, Mandıra Filozofu filmi konusu sorularının yanıtlarını arıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 19:05
Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filmi konusu nedir? Mandıra Filozofu fragmanı, oyuncuları ve konusu
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Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı bulunmaktadır. Son dönemlerin en çok dikkat çeken yapımları arasında yer alan Mandıra Filozofu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi, Mandıra Filozofu oyuncu kadrosu, Mandıra Filozofu filmi konusu sorularının yanıtlarını arıyor.

Mandıra Filozofu filminin senaryosunu ve yapımcılığını Birol Güven üstlenmektedir. Mandıra Filozofu filmi oyuncu kadrosunda ise Gülnihal Demir, Ayda Aksel, Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ünlü isimler yer alıyor. Komedi mizah türünde bir yapım olan Mandıra Filozofu filmi, izleyicilerin en çok merak ettiği yapımlar arasındadır.

Mandıra Filozofu Nerede Çekildi?

Mandıra Filozofu filmi Muğla’ya bağlı olan Milas ilçesinde çekilmiştir. Çökertme Mahallesi’nde çekildi. Görsel şölenin yanı sıra eğlencesi ve komedisiyle izleyiciler tarafından sevilen bir film oldu.

Mandıra Filozofu Oyuncu Kadrosu

  • Müfit Can Saçıntı
  • Rasim Öztekin
  • Ayda Aksel
  • Gülnihal Demir
  • Kemal Kuruçay
  • Hakan Bulut
  • Ahu Sungur
  • Begüm Öner

Mandıra Filozofu Filmi Konusu

Filmdeki Mustafa Ali, paraya kökten karşıdır ve köyde bir yaşam sürmektedir. Bir insana para değil, doğanın yetebileceğini düşünen Mustafa Ali, arazisine otel yapmayı planlayan zengin bir iş adamından sonra hayatı değişiyor. Zengin iş adamı Cavit ile Mustafa Ali arasındaki diyaloglar izleyiciyi güldürürken aynı zamanda düşündürüyor.

Mandıra Filozofu filmi, 2014 yılı içerisinde çekildi ve 4 Nisan 2014 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluştu. Bu akşam saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



Son Güncelleme: 22.03.2021 19:05
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Anahtar Kelimeler:
Mandıra FilozofuMüfit Can Saçıntı
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