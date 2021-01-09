İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...

Malcolm ve Marie filminden ilk fragman yayınlandı

Online dizi film platformu Netflix’in merakla beklenen filmi Malcolm ve Marie’de ilk fragman geldi. Başrollerinde Zendaya ve John David’in yer aldığı Malcolm ve Marie filminin konusu merak ediliyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:13
Malcolm ve Marie filminden ilk fragman yayınlandı
Takip Et:

Netflix’in merakla beklenen yeni filmi Malcolm ve Marie’den ilk fragman geldi. 5 Şubatta vizyona girecek olan filmde Zendaya ve John David yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Zendaya Marie karakterine, John David ise Malcolm karakterine hayat verecek.

Filmin yönetmen koltuğunda Sam Levinson yer alırken filmin senaryosunu da Sam Levinson kaleme aldı.

Malcolm ve Marie konusu

Filmlerinin galasında dönen Malcolm ve Marie ikilisi galadan döndükten sonra büyük bir tartışma yaşar. İkili beklenmedik şekilde başlayan tartışmada eski defterleri açarken yaşanan tartışma çiftin birbirlerine olan sevgilerini sınamaktadır.




Son Güncelleme: 09.01.2021 16:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Malcolm Ve MarieNetflixZendaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azizler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Azizler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Avrupa dergilerinden gurur verici paylaşımlar! Der Spiegel’den sonra Time da yayınlandı!
Avrupa dergilerinden gurur verici paylaşımlar! Der Spiegel’den sonra Time da yayınlandı!
Ramo 28. bölüm fragmanı! Ramo 27. bölüm özeti
Ramo 28. bölüm fragmanı! Ramo 27. bölüm özeti
Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak!
Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak!
Survivor 2021'den ilk fragman geldi! Yarışma iki sakatlıkla başladı
Survivor 2021'den ilk fragman geldi! Yarışma iki sakatlıkla başladı

Popüler Haberler

iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
Cezaevinde bulunanların yakınlarına ve çocuklarına maddi yardım
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
Kuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Gerçek tarihte var mıydı? Tarihte Yavlak Arslan hakkında bilgiler
Yaralı Kuşlar yeni bölüm neden yok? neden yayınlanmadı? yeni bölüm ne zaman?
Evlere ek iş imkanı sağlayan Türkiye geneli fabrikalar
Müge Anlı Nalan Şimşek ne oldu? Nilgün Şimşek olayında son durum ne?
Milli dayanışma kampanyası nedir? Biz Bize Yeteriz Milli Dayanışma Kampanyası Hesap ve Sms katılım numaraları
Rüyada hamile görmek görmek neye işaret eder? Rüyada hamile görmenin anlamları ve yorumları
Kim Milyoner Olmak İster ATV başvuru nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kaç yaşında? nerelidir?
Bankalardan kredi alınmadığında nereden kredi alınabilir?
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 9 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.