Malcolm ve Marie filminden ilk fragman yayınlandı

Netflix’in merakla beklenen yeni filmi Malcolm ve Marie’den ilk fragman geldi. 5 Şubatta vizyona girecek olan filmde Zendaya ve John David yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Zendaya Marie karakterine, John David ise Malcolm karakterine hayat verecek.

Malcolm ve Marie konusu

Filmin yönetmen koltuğunda Sam Levinson yer alırken filmin senaryosunu da Sam Levinson kaleme aldı.

Filmlerinin galasında dönen Malcolm ve Marie ikilisi galadan döndükten sonra büyük bir tartışma yaşar. İkili beklenmedik şekilde başlayan tartışmada eski defterleri açarken yaşanan tartışma çiftin birbirlerine olan sevgilerini sınamaktadır.