Maide'nin Altın Günü filmi nerede çekildi? Maide'nin Altın Günü oyuncuları ve konusu

“Maide’nin Altın Günü’nün çekimleri nerede yapılmıştır?” ve “Maide’nin Altın Günü’nün oyuncu kadrosunda kimler var?” gibi sorular izleyici tarafından merak edilmekte. IMBD’ de puanlaması 3,8 olarak yapılan Maide’nin Altın Günü adlı yapım saat 20:00’ da, ATV ekranlarına gelecek.

Maide’nin Altın Günü oyuncu kadrosu

Filmin başrolünde sevilen oyuncu Ezgi Mola bulunuyor. Maide’nin Altın Günü adlı yapımda Ezgi Mola’ya eşlik edenler; Mesut Can Tomay, Gülhan Tekin, Demet Gül ve Hilmi Özçelik’tir.

Maide’nin Altın Günü neyi anlatıyor?

Bulunduğu mahallede en güzel altın günlerinin sahibi olan Maide(Ezgi Mola), yine mahallesinde yaptığı bir altın gününden sonrasında, dedesinin ona bıraktığı gerdanlığın çalındığını fark eder. Gerdanlığı tekrar yerine koyabilmek için yeğeni Yağmur(Mesut Can Tomay) ile gerdanlığın çalındığı güne gelen herkesi sorgulamaya başlarlar. Böylelikle macera dolu komik olaylar yaşanmaya başlar.

Maide’nin Altın Günü adlı yapımın çekimi nerede yapıldı?

Maide’nin Altın Günü adlı yapımın çekimleri Kozyatağı ile Sarıyer’de gerçekleştirildi.