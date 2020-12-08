Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları

Ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın kaleme aldığı, yönetmenliği Caner Özyurtlu’nun üstlendiği komedi filmi Maide’nin Altın Günü televizyon izleyicisiyle buluşacak.

Maide’nin Altın Günü konusu ne?

Filmde başrol Maide, çok titiz marifetli bir ev kadınıdır. Oturduğu mahallede yapılan altın günleri de oldukça meşhurdur. Altın günlerinden birinde bir gün Maide’nin Gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için ergen yeğeni Yağmur’dan yardım alan Maide, güne gelen tüm kadınları tek tek takibe alır. Tüm kadınları peşine düşen ikilin komik maceraları izleyicileri komedi tufanına sürüklüyor.

Maide’nin Altın Günü oyuncuları

Senaryosunu kendisinin yazdığı filmde başrol olarak yer alan Özge Mola’ya filmde eşlik eden oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Mesut Can Tomay - Yağmur

Demet Gül - Sevda

Hilmi Özçelik - Güngör

Gülhan Tekin - Gülseren

Nalan Olcayalp - Sermin

Selma Arıkan - Aheste

Songül Yılmaz - Aysel

Dilek Genç - Nurten

Fisun Bilo - Aynur

Aysun Tekeli - Suzan

Emre Yetim - Polis amiri

Nazmi Sinan Mıhçı - Taksici