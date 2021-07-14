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Mahrem oyuncuları gerçek kişiler mi?

15 Temmuz’da yaşananları konu edinen Mahrem belgeselinde yer alan oyuncuların gerçek kişiler olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Peki Mahrem oyuncuları gerçek kişiler mi? İşte merak edilenler…

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:09
Mahrem oyuncuları gerçek kişiler mi?
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15 Temmuz’un yıl dönümüne artık saatler kaldı. TRT ise bu günün anısına 15 Temmuz’da yaşanan olayları, halkın yaşadıklarını FETÖ’nün nasıl yapılandığını çok farklı açılardan gösterecek olan bir belgesel yayınlamaya hazırlanıyor. İlk bölümü bu akşam yayında olacak olan Mahrem belgeselinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde TRT ekranlarında gösterime girmişti.

Drama belgesi olarak açıklanan Mahrem’in ilk tanıtımı TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren’in sosyal medya hesabında duyurulmuştu. Başkan Eren, belgeselin FETÖ’nün yaşattığı karanlığı farklı yönlerden halka göstereceklerini dile getirirken, terör örgütünün TSK içerisine nasıl sızdığı da belgeselin bölümleri içerisinde yer alacağını söyledi.

FETÖ içinde yer alan fakat etkin pişmanlık yasası nedeniyle beraat eden kişilerin söylediklerinin de yapımda yer alacağını belirten Eren, FETÖ’den zarar görmüş olan vatandaşların sözlerinin de yer alacağını sözlerine ekledi.

Mahrem Oyuncuları Gerçek Mi?

İbrahim Eren, Mahrem’de yer alan oyuncuların figüran olduğunu fakat gerçek hayattaki kişileri canlandıracağını ifade etti.

Mahrem’in ilk bölümü 14 Temmuz Çarşamba günü TRT ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.


Son Güncelleme: 14.07.2021 22:09
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Mahrem15 TemmuzTRT
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