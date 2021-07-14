İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Son Dakika
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...

Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?

FETÖ darbe girişiminin anlatıldığı Mahrem Belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1'de ekranlara geliyor. İzleyicilerin merak ettiği belgeselde hangi oyuncular yer alıyor, belgesel nerde çekiliyor? Konuyla ilgili merak edilenleri haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:08
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?
Takip Et:

TRT 1, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye yapılan FETÖ darbe girişimini konu alan bir belgeselle karşımıza çıkıyor. Mahrem adlı belgesel, o süreçte yaşanan ve bilinmeyen olayları, o dönemi bizzat yaşayan örgüt üyelerinin ağızından gerçek gelişmeleri seyircisiyle buluşturuyor. 

Mahrem'in ilk fragmanı yayınlandı. Gerçek olaydan yola çıkılarak hazırlanan belgeselin 4 farklı ilde çekimleri yapılıyor. Birbirinden faklı tam 159 değişik bölgede 11 hafta süren çekimler ile yapılıyor. Birçok yardımcı figüranın oyuncunun yer aldığı belgeselin yönetmenliğini Hamit Coşkun yapıyor. Belgeselin senaryosunu Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş yapıyor. Yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu üstleniyor.

Bugün yayınlanacak ilk bölümüyle Mahrem oldukça dikkat çekiyor. Mahrem, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü TRT 1'de seyircisiyle buluşuyor. 

Mahrem Belgeseli'nin fragmanını izlemek için tıklayınız! 


Son Güncelleme: 14.07.2021 13:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mahrem Belgeseli OyuncularıMahrem TRT 1 Ne ZamanMahrem Belgeseli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
Kefaret dizisinden final kararı
Kefaret dizisinden final kararı
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Gelinim Mutfakta sunucusu Demet Akalın mı olacak?
Gelinim Mutfakta sunucusu Demet Akalın mı olacak?
TRT Mahrem belgeseli oyuncuları kimlerdir?
TRT Mahrem belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
15 Temmuz kaç yılında oldu?
Özel sektör çalışanları bayram tatili kaç gün 2021
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
İŞKUR 3.550 TL maaşla 12 ilde personel alımı başladı!
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Mpax Coin battı mı? Mpax Coin ne oldu?
Zilhicce ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
TV 8 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi
Doğum yapanlara hangi devlet yardımları yapılır? 2021
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2021 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Kefaret dizisinden final kararı
Gelinim Mutfakta sunucusu Demet Akalın mı olacak?
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
Torku No On nasıl bir içecek? Torku NO ON içindekiler ve fiyatı
Zilhicce ayı 10. gününde çekilecek tesbihler ve dualar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.