Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?

TRT 1, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye yapılan FETÖ darbe girişimini konu alan bir belgeselle karşımıza çıkıyor. Mahrem adlı belgesel, o süreçte yaşanan ve bilinmeyen olayları, o dönemi bizzat yaşayan örgüt üyelerinin ağızından gerçek gelişmeleri seyircisiyle buluşturuyor.

Mahrem'in ilk fragmanı yayınlandı. Gerçek olaydan yola çıkılarak hazırlanan belgeselin 4 farklı ilde çekimleri yapılıyor. Birbirinden faklı tam 159 değişik bölgede 11 hafta süren çekimler ile yapılıyor. Birçok yardımcı figüranın oyuncunun yer aldığı belgeselin yönetmenliğini Hamit Coşkun yapıyor. Belgeselin senaryosunu Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş yapıyor. Yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu üstleniyor.

Bugün yayınlanacak ilk bölümüyle Mahrem oldukça dikkat çekiyor. Mahrem, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü TRT 1'de seyircisiyle buluşuyor.

Mahrem Belgeseli'nin fragmanını izlemek için tıklayınız!