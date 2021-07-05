Mahrem belgeseli konusu ve yayın kanalı

Mahrem belgeselinde 15 Temmuz konu edilecek. Mahrem belgeseline ilişkin merak edilen soruları haberimizde sizlere derledik. Mahrem belgeseli hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Mahrem belgeseli

FETÖ'nün karanlık özel yapısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızması ve 15 Temmuz Darbesi’ne yol açan darbe girişimindeki bilinmeyenler ekrana getirilmeye planlanıyor.

TRT 1 ‘de yayınlanacak olan belgesele ilişkin açıklama TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1'in hazırladığı Mahremiyet belgeselinin ilk tanıtımını sosyal medya hesaplarından duyurdu.İbrahim Eren, belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda, "FETÖ'nün alçaklığını göstermeye devam ediyoruz" dedi.Mahrem 14 Temmuz'da ilk bölümüyle TRT ekranında yerini alacak.

Bu belgeselde örgütün eski üyeleri, etkili bir itiraf yasasından yararlananlar ilk kez kamu önünde gerçek kimlikleriyle ekrana çıkacak ve FETÖ mağdurlarının ifadelerine de yer verilecektir. Belgeselin ilk tanıtımında, FETÖ'nün askeri akademiye girmek için özel eğitim verdiği ve izlediği gençleri askeri okula giriş sınav sorularını nasıl ve nasıl sağladığı da ortaya çıkarılacak. Ayrıca, FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin sistematik şekilde dışarıya atılışı ekrana yansıyacak. Şok Mangaları da belgeselde yerini alacak.

Mahrem belgeseli nerede çekildi?

Belgesel 4 il ve 159 farklı mekanda 11 hafta içinde yapıldı.. Bu belgesele 2.000'den fazla figüran ve oyuncu katıldı. Belgeselin senaryosunu Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu yapmaktadır. Yönetmenliğini de Hamit Coşkun yapıyor.