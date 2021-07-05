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Mahrem belgeseli konusu ve yayın kanalı

15 Temmuz'a ilişkin FETÖ örgütünün karanlık yapısı bir belgeselle seyirciye aktarılacak. Mahrem isimli belgesel merak konusu oldu. Mahrem belgesinin konusu ve yayın kanalı araştırılmaktadır. Mahrem belgeselinin konusu nedir ve hangi kanalda yayınlanacak? Bu haberimizde Mahrem belgeseline ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte Mahrem belgeselinin konusu ve yayın kanalı...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:54
Mahrem belgeseli konusu ve yayın kanalı
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Mahrem belgeselinde 15 Temmuz konu edilecek. Mahrem belgeseline ilişkin merak edilen soruları haberimizde sizlere derledik. Mahrem belgeseli hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Mahrem belgeseli

FETÖ'nün karanlık özel yapısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızması ve 15 Temmuz Darbesi’ne yol açan darbe girişimindeki bilinmeyenler ekrana getirilmeye planlanıyor.

TRT 1 ‘de yayınlanacak olan belgesele ilişkin açıklama TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1'in hazırladığı Mahremiyet belgeselinin ilk tanıtımını sosyal medya hesaplarından duyurdu.İbrahim Eren, belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda, "FETÖ'nün alçaklığını göstermeye devam ediyoruz" dedi.Mahrem 14 Temmuz'da ilk bölümüyle TRT ekranında yerini alacak.

 Bu belgeselde örgütün eski üyeleri, etkili bir itiraf yasasından yararlananlar  ilk kez kamu önünde gerçek kimlikleriyle ekrana çıkacak ve FETÖ mağdurlarının ifadelerine de yer verilecektir. Belgeselin ilk tanıtımında, FETÖ'nün askeri akademiye girmek için özel eğitim verdiği ve izlediği gençleri askeri okula giriş sınav sorularını nasıl ve nasıl sağladığı da ortaya çıkarılacak. Ayrıca, FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin  sistematik şekilde dışarıya atılışı ekrana yansıyacak. Şok Mangaları da belgeselde yerini alacak.

Mahrem belgeseli nerede çekildi?

Belgesel 4 il ve 159 farklı mekanda  11 hafta içinde yapıldı.. Bu belgesele 2.000'den fazla figüran ve oyuncu katıldı. Belgeselin senaryosunu Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş, yapımcılığını ise  Halis Cahit Kurutlu yapmaktadır.  Yönetmenliğini de  Hamit Coşkun yapıyor.


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:54
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