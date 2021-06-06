Mahmut Tuncer'den İbo Show da gündem olan sözler

9 yıl sonra İbo Show’un başlaması ve sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in yapması herkesten beğenileri topladı. 5 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümde yer alan konuklar, Aydemir Akbaş, Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter oldu. Programda gülmelerin eksik olmadığı bölüm izleyiciler ile buluştu.

Birbirinden güzel seslerin olduğu bölümde Gülben Ergen ve Özgür Alter şarkıları ile damgalarını vurdular. Ekranlar karşısından keyifli anlar yaşatan program bu bölümüyle de yoğun ilgi gördü. Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’in geçmişte yaşanan para muhabbeti herkesi şaşkınlığa uğrattı. Bu bölümde birçok duygu aynı anda yaşandı.

Mehmet Ali Erbil isyan etti

Mehmet Ali Erbil, programın sonlarına doğru Mahmut Tuncer'in "Bir uzun havanın arkasına türkü bağlayalım benim bölümüm bitsin" sözleri üzerine "Başlayacağım uzun havana. Bu gece uzun havalar bitmedi. Ben de söylerim, kimse kalmaz burada" diyerek isyan etti.

Bu söylemlerin üzerine Mahmut Tuncer, Erbil'e 100 lira verdi ve "Mehmet'ciğim bir uzun hava okumak istiyorum. Okuyabilir miyim?" diye sordu. 100 TL'yi alan ünlü şovmen, bu sefer "Benim için oku" dedi. Tuncer'in "Para insanı nasıl değiştiriyor görün işte" sözleri herkesi güldürse de ciddiye alan taraflarda oldu.

Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses birçok kez magazine küslükleriyle geldi. Sıklıkla aralarında küslük olan ikili 7.kez barışarak rekor kırdı.

Aydemir Akbaş duygulandırdı

Usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın İbrahim Tatlıses ile dostluğu herkesi duygulandırdı. Yıllardır süren dostlukları ile bilinen ikili her durumda yan yana olmayı başardılar. Tam 35 yıl boyunca Tatlıses'in kendisini evden alıp dolaşmaya gideceklerini anlatan Akbaş, bir gün Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi. Akbaş’ın anlattığı bu anıları duyan Tatlıses, duygularına hakim olamayarak göz yaşlarını döktü . İmparator, 35 yıldır bir kere nereye gidiyoruz diye sormayarak Akbaş yanımda oldu diyerek duygularını ifade etti.