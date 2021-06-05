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Mahmut Tuncer kimdir? ünlü sanatçı nereli ve kaç yaşındadır?

İBO SHOW’un konukları arasında olan türkücü Mahmut Tuncer seyirci tarafından merak edilmeye başlandı. Her hafta ekranlara gelen İBO SHOW birbirinden ünlü ve başarılı birçok ismi programında konuk ediyor. Bu haftaki bölümde de Mahmut Tuncer’in konuk olacağı programdan dolayı seyirci tarafından da Mahmut Tuncer kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilerek araştırma konusu oldu. Yıllardır yaptığı iş ile büyük bir beğeni toplayan şarkıları ve sesi ile gündem olan Mahmut Tuncer hayatı ile ilgili bazı bilgiler edindik ve bu bilgileri de sizler için haberimizde yayınladık. İşte Mahmut Tuncer’in biyografisi..

05 Haziran 2021 Cumartesi 22:16
Mahmut Tuncer kimdir? ünlü sanatçı nereli ve kaç yaşındadır?
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5 Haziran Cumartesi akşamında Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İBO SHOW’a konuk olarak katılan isimler arasında yer alan ve en dikkat çeken isim olan Mahmut Tuncer ile ilgili birçok soru merak edilerek sorulmaktadır. Bizler de sizler için türkücü Mahmut Tuncer’in biyografisine haberimizde yer verdik ve Mahmut Tuncer kimdir? Nerelidir ve kaç yaşındadır? gibi merak edilen soruların yanıtlarını araştırdık.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer kimdir?

5 Mayıs 1961 yılında 5 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Malatya’dan Şanlıurfa’ya göç eden bir Türkmen kökenli ailenin çocuğu olan Mahmut Tuncer, Karakeçili aşireti’ndendir. Küçük yaşlarından beridir futbol ile özel olarak ilgilenmiş ve Urfaspor’da da bir dönem profesyonel olarak oynamıştır ve o zamanlarda yaşamını futbolcu olarak idame ettiren Tuncer’in ses sanatçısı olmak için hiçbir düşüncesi de yoktu. Yalnızca amatör olarak arkadaşları ile bir araya geldikleri zamanlarda şarkılar söylediğinde sesi arkadaşları tarafından çok beğeniliyordu ve 11 Nisan 1979’da Urfa’nın düşman işgainden kurtuluşunu kutlamak için düzenlenen gecede, İbrahim Tatlıses’in geceye gelememesi ile birlikte teknik direktörü tarafından sahneye çıkması için önerildi ve o gün Mahmut Tuncer ilk sahnesine çıkmış oldu. İzzet Altınmeşe,  Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi usta ses sanatçılarının o zamanlarda ki menajerliğini üstlenen Mehmet Ali Yanıkoğlu, sırf Mahmut Tuncer için Ankara’dan Urfa’ya gelerek onunla tanıştı ve sonrasında da ‘’seni büyük bir sanatçı yapmaya geldim’’ diyerek Tuncer’i alıp Ankara’ya götürdü. Günlüğü 2.500 TL’ye bir pavyonda sahne alan ünlü türkücüye, yine orda çalışan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu da öğretmiş oldu. 1979 yılında da TRT Radyosu’nun açtığı sınavlara girerek birinci oldu ve 1980 yılında da ‘’ Uyandım Sabah ile ‘’ ismindeki ilk albümünü çıkararak müzik piyasasına sundu. Gelen süreç ile birlikte neredeyse hemen hemen her sene bir albüm yapan Mahmut Tuncer, 2000’li yıllarda da uzunca bir süre Flash TV’de bir eğlence programında sunuculuk yaptı.

Ayrıca, ses sanatçılığının yanında bir de 20 filmde başrol oyuncusu olarak yer aldı ve toplamda 80 tane de bestesi vardır.

Mahmut Tuncer’in albümleri

  1. Yeter ( 1980 yılı )
  2. Yar Yüreğim Yar ( 1982 yılı )
  3. Sevdim Seni ( 1983 yılı )
  4. Sen Ağlama (raks) ( 1987 yılı )
  5. Nazlana Nazlana ( 1991 yılı )
  6. Muhtar Emmi ( 1993 yılı )
  7. Milcano ( 1995 yılı )
  8. Maşallah ( Uzelli stereo ) ( 1999 yılı )
  9. Kalbimde Sen ( 2000 yılı )
  10. Kaderim Ağlıyor ( 2001 yılı )
  11. Cenderme ( 2002 yılı )
  12. Hıyriye ( 2003 yılı )
  13. Hasretim ( 2003 yılı )
  14. Hediye ( 2004 yılı )
  15. Bileydim ( 2006 yılı )
  16. Bu Nasıl Sevda ( 2011 yılı )
  17. Mahmut Tuncer ( 2013 yılı )
  18. Ankara ( 2013 yılı )
  19. Zalim Orta Dünya ( 2015 yılı )
  20. Lo by Mahmut Tuncer ( 2018 yılı )

Mahmut Tuncer filmleri nelerdir?

  • Hep Yek 3 ( 2019 yılı )
  • Sinyalciler ( 2017 yılı )
  • Yeşil Deniz 3 ( 2015 yılı )
  • Fırıldak Ailesi ( 2014 yılı )
  • Üç Kağıtçılar ( 2008 yılı 9
  • Umutlara Güneş Doğsun ( 2005 yılı )
  • Tel Örgü ( 1995 yılı )
  • Mutsuzlar ( 1990 yılı )
  • Yabancı ( 1988 yılı )
  • Yeter ( 1988 yılı )
  • Vahşier ( 1987 yılı )
  • Muhteşem Urfalı ( 1987 yılı )
  • Sevda ( 1986 yılı )
  • Garip ( 1986 yılı )
  • Veda Türküsü ( 1986 yılı )
  • Kader Böyle İstedi ( 1986 yılı )
  • Gizli Yara ( 1985 yılı )
  • Sensiz Yaşayamam ( 1985 yılı )
  • Uç Güzel Güvercinim ( 1984 yılı )
  • Feryat ( 1983 yılı )
  • İkimiz de Sevdik ( 1983 yılı )
  • Can Kurban ( 1983 yılı )
  • Ağlayan Gülmedi mi? ( 1982 yılı )
  • Milcan ( 1981 yılı )

Son Güncelleme: 05.06.2021 22:16
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Anahtar Kelimeler:
Mahmut TuncerKimIbo Show
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