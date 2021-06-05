Mahmut Tuncer kimdir? ünlü sanatçı nereli ve kaç yaşındadır?

5 Haziran Cumartesi akşamında Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İBO SHOW’a konuk olarak katılan isimler arasında yer alan ve en dikkat çeken isim olan Mahmut Tuncer ile ilgili birçok soru merak edilerek sorulmaktadır. Bizler de sizler için türkücü Mahmut Tuncer’in biyografisine haberimizde yer verdik ve Mahmut Tuncer kimdir? Nerelidir ve kaç yaşındadır? gibi merak edilen soruların yanıtlarını araştırdık.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer kimdir?
Ayrıca, ses sanatçılığının yanında bir de 20 filmde başrol oyuncusu olarak yer aldı ve toplamda 80 tane de bestesi vardır.
Mahmut Tuncer’in albümleri
- Yeter ( 1980 yılı )
- Yar Yüreğim Yar ( 1982 yılı )
- Sevdim Seni ( 1983 yılı )
- Sen Ağlama (raks) ( 1987 yılı )
- Nazlana Nazlana ( 1991 yılı )
- Muhtar Emmi ( 1993 yılı )
- Milcano ( 1995 yılı )
- Maşallah ( Uzelli stereo ) ( 1999 yılı )
- Kalbimde Sen ( 2000 yılı )
- Kaderim Ağlıyor ( 2001 yılı )
- Cenderme ( 2002 yılı )
- Hıyriye ( 2003 yılı )
- Hasretim ( 2003 yılı )
- Hediye ( 2004 yılı )
- Bileydim ( 2006 yılı )
- Bu Nasıl Sevda ( 2011 yılı )
- Mahmut Tuncer ( 2013 yılı )
- Ankara ( 2013 yılı )
- Zalim Orta Dünya ( 2015 yılı )
- Lo by Mahmut Tuncer ( 2018 yılı )
Mahmut Tuncer filmleri nelerdir?
- Hep Yek 3 ( 2019 yılı )
- Sinyalciler ( 2017 yılı )
- Yeşil Deniz 3 ( 2015 yılı )
- Fırıldak Ailesi ( 2014 yılı )
- Üç Kağıtçılar ( 2008 yılı 9
- Umutlara Güneş Doğsun ( 2005 yılı )
- Tel Örgü ( 1995 yılı )
- Mutsuzlar ( 1990 yılı )
- Yabancı ( 1988 yılı )
- Yeter ( 1988 yılı )
- Vahşier ( 1987 yılı )
- Muhteşem Urfalı ( 1987 yılı )
- Sevda ( 1986 yılı )
- Garip ( 1986 yılı )
- Veda Türküsü ( 1986 yılı )
- Kader Böyle İstedi ( 1986 yılı )
- Gizli Yara ( 1985 yılı )
- Sensiz Yaşayamam ( 1985 yılı )
- Uç Güzel Güvercinim ( 1984 yılı )
- Feryat ( 1983 yılı )
- İkimiz de Sevdik ( 1983 yılı )
- Can Kurban ( 1983 yılı )
- Ağlayan Gülmedi mi? ( 1982 yılı )
- Milcan ( 1981 yılı )
Son Güncelleme: 05.06.2021 22:16