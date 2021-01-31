Magazin D Sunucusu Ezgi Avcı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Kanal D’nin sevilen magazin programı Magazin D’nin sunucusu değişti. Yeni sunucu ise bir zamanlar survivor yarışmasına katılan Ezgi Avcı oldu.

Ezgi Avcı

1995 senesinde İstanbul’da doğan Ezgi Avcı 2013 yılı Miss Turkey güzellik yarışmasıa katılmış ve üçüncü olmuştur. Ezgi Avcı bu yarışmadan sonra mankenlik yapmıştır. Florida’da işletme eğitimi almıştır. Avcı’nın hayalleri arasında yurtdışı danışmanlığı yapmak ve kendi şirketini kurmak var.

Katıldığı yarışmada üçüncü olduktan sonra birçok yapımcı tarafından ilgi görmüştür. Yarışmadan sonra bir süre mankenlik yapan Avcı eğitimi için ABD’ye gitmiş ve Florida’da işletme okumuştur.

Eğitimi bittikten sonra Türkiye’ye dönen Avcı, kendi şirketini kurmak istiyor. 1.80 boyunda 57 kilo olan Ezgi Avcı, 2016 sezonunda Survivor’a katılmıştır.