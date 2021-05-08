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Made For Love dizi konusu ve oyuncuları

HBO Max platformunda yayınlanacağı kesinleşen Made For Love dizisi merak edilmeye devam ediyor. Dizi severler, Made For Love dizi konusu ve oyuncuları başlıklarını araştırıyor.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:02
Made For Love dizi konusu ve oyuncuları
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Yaptığı dizilerle büyük beğeniler toplayan HBO tarafından Mayıs ayında açılacak olan HBO Max platformunun dizilerinden birisi olan Made For Love dizisi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Dizi severler Made For Love araştırmalarına hız verirken oyuncu kadrosu duyurulan dizinin konusu ve kesinleşen oyuncuları araştırılıyor.

Made For Love oyuncuları kesinleşti

Cristin Mşloiti ve Billy Magnussen’in başrollerinde olduğu Made For Love dizisine son olarak Raymond Lee’nin dahil olduğu açıklandı.

 Alissa Nutting tarafından yazılan aynı isimli romandan dizi haline getirilen Made For Love dizisinde en dikkat çeken isim uzun bir süre sonra ekranlara tekrar dönen Raymond Lee oldu. Lee dizide Jeff karakterine hayat verecek.

Made For Love dizisi konusu nedir?

30 dakikalık bölümlerden oluşacak dizinin kara komedi olacak açıklanırken hiçbir şeyden tatmin olmayan ve sosyopat bir kişiliği olan milyarder bir CEO’su olan Bryon’un 10 yıllık sıkıntılı Hazel ile evliliği anlatılacak.

Hazel, Byron’un yanından ayrılarak kendi hayatını çizdikten sonra Byron’un Made For Love adında ki takip cihazını zihnine yerleştirdiği fark eder. Hazel’in her adımını takip eden Byron onun her düşünce ve fikrini bilmektedir.

Made For Love karakterleri

Byron ve Hazel dışında dizide Dan Bakkedahl Herringbone adında bir karakter canlandırıyor. Herringbone Byron’a son derece bağlı ve Hazel’e sahip olmak isteyen bir karakter.

Aynı zamanda dizide Ağustoso Aguilera Liver karakterine hayat verecek. Liver, doğduğu şehre yeniden dönen Hazel’in dikkani çeken bir barmen karakteri canlandıracak.

Noma Dumezweni dizide Fiffany karakterini canlandırırken bu karakter işine aşık olan bir deniz biyoloğu olacak.

Ray Ramano dizide Hazel’in sevmediği babası Herbert Green karakterine hayat verecek.

Made For Love dizisi diğer oyuncuları

Dizinin senaristliğini Patrick Somerville üstlenirken S.J. Clarkson dizinin yönetmen ve yapımcı görevini üstlenecek. Dizinin ayrıca yapımcı kadrosunda eserin yazarı olan Nutting’e ek olarak Liza Chasin ve Dean Bakapoulos’ta yer alacak.

 




Son Güncelleme: 08.05.2021 04:02
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Hbo MaxDiziMade For LoveKonusuOyuncuları
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