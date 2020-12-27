Madagaskar 2'yi hangi sanatcılar seslendiriyor?

Hem çocukların hem yetişkinlerin severek izlediği animasyon filmi Madagaskar 2’ nin Türkiye için seslendirme kadrosu belirlendi. Seslendirme yapacak sanatçılar arasında severek dinlediğimiz başarılı isimler yer alıyor.

2005 yapımı Madagaskar 1 filminde orijinal seslendirme ekibinde yer alan isimler; Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith başrolleri oluştururken, Madagaskar 2’ nin orijinal seslendirmesinde yer alan isimler şöyle;

Ben Stiller ... Alex

Chris Rock ... Marty

David Schwimmer ... Melman

Jada Pinkett Smith ... Gloria

Sacha Baron Cohen ... Julien

Cedric the Entertainer ... Maurice

Andy Richter ... Mort

Benie Mac ... Zuba

Alec Baldwin ... Makunga

Will i Am ... Moto Moto

Elisa Gabrielli ... Nana

Tom McGrath ... Skipper

Chris Miller ... Kowalski

Christopher Knights ... Private

John DiMaggio ... Rico

Conrad Venon ... Mason

Madagaskar 1 ve 2’ nin Türkiye için seslendirme kadrosunda başrolleri yine aynı isimler paylaşıyor. Madagaskar 2 için seslendirme ekibinin sanatçıları şöyle;

Alex (Yekta Kopan)

Marty (Levent Sülün)

Melman (Ufuk Bigay)

Gloria (Ayça Bingöl)

Julien (Erkan Taşdöğen)

Maurice (Kerem Atabeyoğlu)

Mort (Emin Yaraç)

Zuba (Engin Alkan)

Makunga (Ali Gül)

Moto Moto (Mazlum Kiper)

Nana (Bedia Ener)

Skipper (Uğur Arslanoğlu)

Kowalski (Faruk Akgören)

Private (Ali Ekber Diribaş)

Rico (İsmail Yıldız)

Mason (Bahtiyar Engin)