Madagaskar 2'yi hangi sanatcılar seslendiriyor?

Hem çocukların hem yetişkinlerin severek izlediği animasyon filmi Madagaskar 2’ nin Türkiye için seslendirme kadrosu belirlendi. Seslendirme yapacak sanatçılar arasında severek dinlediğimiz başarılı isimler yer alıyor.
2005 yapımı Madagaskar 1 filminde orijinal seslendirme ekibinde yer alan isimler; Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith başrolleri oluştururken, Madagaskar 2’ nin orijinal seslendirmesinde yer alan isimler şöyle;
Ben Stiller ... Alex
Chris Rock ... Marty
David Schwimmer ... Melman
Jada Pinkett Smith ... Gloria
Sacha Baron Cohen ... Julien
Cedric the Entertainer ... Maurice
Andy Richter ... Mort
Benie Mac ... Zuba
Alec Baldwin ... Makunga
Will i Am ... Moto Moto
Elisa Gabrielli ... Nana
Tom McGrath ... Skipper
Chris Miller ... Kowalski
Christopher Knights ... Private
Conrad Venon ... Mason
Madagaskar 1 ve 2’ nin Türkiye için seslendirme kadrosunda başrolleri yine aynı isimler paylaşıyor. Madagaskar 2 için seslendirme ekibinin sanatçıları şöyle;
Alex (Yekta Kopan)
Marty (Levent Sülün)
Melman (Ufuk Bigay)
Gloria (Ayça Bingöl)
Julien (Erkan Taşdöğen)
Maurice (Kerem Atabeyoğlu)
Mort (Emin Yaraç)
Zuba (Engin Alkan)
Makunga (Ali Gül)
Moto Moto (Mazlum Kiper)
Nana (Bedia Ener)
Skipper (Uğur Arslanoğlu)
Kowalski (Faruk Akgören)
Private (Ali Ekber Diribaş)
Rico (İsmail Yıldız)
Mason (Bahtiyar Engin)