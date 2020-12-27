İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Madagaskar 2'yi hangi sanatcılar seslendiriyor?

Madagaskar 2 filminin Türk seslendirmesi için hangi sanatçılar mikrofon başına geçiyor? Hangi karakteri hangi ünlü isim seslendirecek?

27 Aralık 2020 Pazar 19:33
Madagaskar 2'yi hangi sanatcılar seslendiriyor?
Takip Et:

Hem çocukların hem yetişkinlerin severek izlediği animasyon filmi Madagaskar 2’ nin Türkiye için seslendirme kadrosu belirlendi. Seslendirme yapacak sanatçılar arasında severek dinlediğimiz başarılı isimler yer alıyor.

2005 yapımı Madagaskar 1 filminde orijinal seslendirme ekibinde yer alan isimler; Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith başrolleri oluştururken, Madagaskar 2’ nin orijinal seslendirmesinde yer alan isimler şöyle;

Ben Stiller ... Alex

Chris Rock ... Marty

David Schwimmer ... Melman

Jada Pinkett Smith ... Gloria

Sacha Baron Cohen ... Julien

Cedric the Entertainer ... Maurice

Andy Richter ... Mort

Benie Mac ... Zuba

Alec Baldwin ... Makunga

Will i Am ... Moto Moto

Elisa Gabrielli ... Nana

Tom McGrath ... Skipper

Chris Miller ... Kowalski

Christopher Knights ... Private

John DiMaggio ... Rico

Conrad Venon ... Mason

Madagaskar 1 ve 2’ nin Türkiye için seslendirme kadrosunda başrolleri yine aynı isimler paylaşıyor. Madagaskar 2 için seslendirme ekibinin sanatçıları şöyle;

Alex (Yekta Kopan)

Marty (Levent Sülün)

Melman (Ufuk Bigay)

Gloria (Ayça Bingöl)

Julien (Erkan Taşdöğen)

Maurice (Kerem Atabeyoğlu)

Mort (Emin Yaraç)

Zuba (Engin Alkan)

Makunga (Ali Gül)

Moto Moto (Mazlum Kiper)

Nana (Bedia Ener)

Skipper (Uğur Arslanoğlu)

Kowalski (Faruk Akgören)

Private (Ali Ekber Diribaş)

Rico (İsmail Yıldız)

Mason (Bahtiyar Engin)



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MadagaskarYekta KopanSeslendirmeFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu

Popüler Haberler

Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2020 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Rapor parasını nereden, nasıl alırım? Rapor parası sorgulama
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Can kimdir? Gerçek adı nedir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
Kefaret dizi oyuncusu Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Madagaskar 2'yi hangi sanatcılar seslendiriyor?
Şans Topu 27 Aralık 2020 çekiliş sonuçları sorgulama
Kim Fenerbahçe’ye Ne Kadar Bağış Yaptı? Fener Ol Tv8 Kampanyasında Ne Kadar Para Toplandı?
Özlem Tokaslan Seksenler dizisinde hangi karaktere hayat verecek?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini kim canlandırıyor? Pelin Akil kimdir?
1000 TL Pandemi sosyal yardım ödemesi E-Devlet'ten T.C kimlik no ile başvuru sayfası
Death Stranding oyunu öteleşim kabiliyeti nedir?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Ceren Yalazoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
27 Aralık 2020 Pazar Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 27 Aralık 2020 Pazar Dünya genelinde vaka sayısı
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in hayat hikayesi!
AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.