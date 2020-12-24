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Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu

Mad Max serisinin takipçilerinin merakla beklediği yeni filmi 'Furiosa'nın vizyona girme tarihi belli oldu.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:48
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
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Mad Max’ serisinin yeni filminin ‘Furiosa’ 2023 yılında vizyona gireceği duyuruldu. 2015 yılında 150 milyon dolar bütçe ile çekilen 'Mad Max: Fury Road' 378 milyon 900 bin dolar hasılat sağlamıştı.

Furiosa’yu Anya Taylor-Joy oynayacak

En son vizyona giren Mad Max filminde Charlize Theron’ın oynadığı Furiosa karakterinin gençliğini anlatacak bu yeni seride Furiosa karakterini Anya Taylor-Joy oynayacak.

George Miller ile Nick Lathouris yazdığı senaryoda, oyuncu ekibinde Anna Taylor-Joy, Yahya Abdul-Mateen ve Chris Hemsworth gibi isimler yer alacak. Waner Bros'un yaptığı açıklamada filmin vizyon tarihi 23 Haziran 2023 olması planlanıyor..



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:48
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Anahtar Kelimeler:
FuriosaMad MaxCharlize TheronAnya Taylor-Joy
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