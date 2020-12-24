Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu

‘Mad Max’ serisinin yeni filminin ‘Furiosa’ 2023 yılında vizyona gireceği duyuruldu. 2015 yılında 150 milyon dolar bütçe ile çekilen 'Mad Max: Fury Road' 378 milyon 900 bin dolar hasılat sağlamıştı.

Furiosa’yu Anya Taylor-Joy oynayacak

En son vizyona giren Mad Max filminde’ın oynadığı Furiosa karakterinin gençliğini anlatacak bu yeni seride Furiosa karakterini Anya Taylor-Joy oynayacak.

George Miller ile Nick Lathouris yazdığı senaryoda, oyuncu ekibinde Anna Taylor-Joy, Yahya Abdul-Mateen ve Chris Hemsworth gibi isimler yer alacak. Waner Bros'un yaptığı açıklamada filmin vizyon tarihi 23 Haziran 2023 olması planlanıyor..