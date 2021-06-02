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Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi

Netflix'te Kore yapımı diziler yer almaktadır. Kore yapımlarından biri olan Mad for Each Other dizisi Mayıs ayında Netflix'te yayınlanmaya başladı. 2021 yılında dizinin çok fazla dikkat çekmesi beklenmektedir. Mad for Each Other dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Mad for Each Other dizisiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi...

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:09
Mad for Each Other dizisinin konusu ve incelemesi
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Mad for Each Other dizisi

Mad for Each Other dizisi yoğun bir yağış sahnesiyle başlar. Noh Hwi-oh adlı sinirli bir adam ayağında terlikle, adamı takip eder. Bu adam her an bir patlama yapabilecek kadar gergin ve sinirlidir.

Yolda, başına bin türlü bela gelir. Noh Hwi-oh adlı genç adam, sinirli ruh halinden kurtulmak için psikiyatriste gitmeye çalışır. Yağmurlu günleri sevmediğini dile getirir. Kendisine travma sonrası hayata küsme bozukluğu teşhisi konulur.

Psikiyatriste gitmeye çalışırken karşısına çıkan Lee Min-kyung dikkatini çekmiştir. Bu ikili arasındaki iletişim dizide aktarılmıştır. 2021 senesinde dizinin büyük ses getirmesi beklenmektedir. Romantik ve dram anları dizide çokça yansımaktadır. Dizideki kişisel karakterlerin hayatları ön plana çıkmaktadır.

Dizinin yönetmenliğini Tae-gon Lee yapmaktadır. Dizinin IMDBb puanı 8,1’dir. Mad for Each Other dizisinde yer alam oyuncular şu şekildedir;

Woo Jung – Noh Hwi-oh

Yeon-Seo Oh – Lee Min Kyung

Lee Hye-Ra – Han Jin Young

Su-Hyun Lee – Lee Su Hyun

Ji-won Baek – In Ja                                                                                 

Park Bin – Dedektif

Ae-sim Kang – Noh Hwi-oh’ın annesi

Hye Eun Lee – Sun Young

Kim Nam-Hee – Seon Ho

Ahn Woo-yeon – Sang Yeob


Son Güncelleme: 02.06.2021 21:09
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Mad For Each Other DizisiNetflix Kore Yapımı DizilerMad For Each Other Dizisinin Konusu
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