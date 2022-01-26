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Macit Sonkan kimdir?

Devlet Tiyatrolarına 1978 senesinde giriş yapan ve burada eğitim alan ünlü oyuncu çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşmıştır. Başarılı oyuncu Macit Sonkan'ın hayatındaki bilinmeyenleri sizler için derledik.

26 Ocak 2022 Çarşamba 18:15
Macit Sonkan kimdir?
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1953 senesinde dünyaya gözlerini açan ve İzmir'de doğan ünlü oyuncu 25 yaşında iken o çok sevdiği tiyatro için ilk adımlarını attı ve Devlet Tiyatroları'na giriş yaptı. Tiyatroya girer girmez sinema filmlerinde ve dizilerde roller alarak oyuncluğundaki hünerleri göstermeye başladı.

Bil hassa çocuk tiyatrosuna ilgi duyan başarılı oyuncu yurtdışında da çocuk tiyatrosunda oynamaya başladı. Burada gösterdiği performanslar ile ödülleri bir bir toplayan Macit Sonkan, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda iken Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld isimli oyunu yönetmiştir.

Birçok sinema filminde boy gösteren Macit Sonkan baş yapıt denilecek yapımlarda rol aldı. Bunların arasında şu fimler yer alır; Camdan Kalp, Acı ve Tatlı Günler, İnsan Kurdu, Abuzer Kadayıf, Deli Yürek, Dilberin Sekiz Günü, Avanak Kuzenler, Güneşi Gördüm ve Melekler ve Kumarbazlar.

Rol aldığı dizilerde de çok üstün performans sergileyen oyuncu Çiçek Taksi, Yasemince gibi büyük yapımlarda rol aldı. Süper Baba disizinde de rol alan oyuncu burda gösterdiği performans ile büyük takdir ve beğeni toplamıştır. 

Dost Eller,Ateşten Günler,Gurbetçiler,Köşe Kapmaca,Tersine Akan Nehir, Artık Çok Geç, Hayalet, Aşkımızda Ölüm Var, Alanya Almanya, Ezo Gelin, Hasret, Dede Korkut Hikayeleri, Aşk Bir Hayal ve Alev Alev dizilerinde de rol alan Macit Sonkan özellikle Aşktan Kaçılmaz dizisinde İskender Ağa karakteri ile adeta zirve yapmıştır. İskender Ağa karakterini canlandırırken kötü adam rolü nasıl oynanılır tüm sanatseverlere göstermiştir.

Daha sonra FOX TV ekranlarında yayınlanan Deli Gönül dizisinde oyunculuk kariyerini sürdüren ünlü tiyatrocu daha sonra Şakir kişiliği ile Nefes Nefese dizisinde oynamıştır.

Macit Sonkan şuanda ekranların en çok sevilen dizilerinden olan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisinin başrol oyuncusu. Macit Sonkan bu dizide Nasuh karakterini canlandıran ünlü oyuncu geçen günlerde Koronavirüse yakalanmış ve Mardin'de özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Macit Sonkan'ın sağlık durumu şuanda iyi. 


Son Güncelleme: 26.01.2022 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Macit SonkanTiyatro
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