Ma (anne) filmi konusu ve oyuncuları

Bir grup genç, ailesinden habersiz parti parti dolaşarak eğlencenin doruğuna varmak istiyor. Olacaklardan habersiz eğlenen gençler, Ma ile tanışıyor. Daha fazla partiye giden gençler, Ma'nın psikolojik sorunlarının farkında değiller.

Ma ise, geçmişinin ve gençliğinin öcünü bu bir grup gençten almak için plan kurup hazırlıklarını yapıyor. İçlerine sinsice sızan Ma, bu yüzünü onlara henüz göstermedi. Gösterdiği andan itibaren her şey bir kara büyüye dönüşerek sonu acı, korku ve kan ile sonuçlanıyor.

Kokru ve gerilimin hat safhada olması filmin son dakikalarına doğru işlendiği için, film eleştirmenleri tafarından pek önerilen ve beğenilen bir film değil. Bir bütüne yayılması gereken filmin konusu son dakikalarda verilmesiyle bir heyecanı dürtemiyor oluşu yavanlık katıyor.

Ma (anne) filminin fragman linkini sizler için bırakıyoruz: https://www.youtube.com/watch?v=eIvbEC8N3cA

Octavia Spencer – Sue Ann / Ma

Diana Silvers – Maggie

Juliette Lewis – Erica

McKaley Miller – Haley

Corey Fogelmanis – Andy

Gianni Paolo – Chaz

IMDB puanı: 5,6'dır.