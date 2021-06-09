Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?

İlerleyen aylarda sinema perdelerinden gösterime çıkması beklenen Lütfen Cevap Veriniz film oyuncuları merak edilmeye başlandı. Çekimleri tamamlandı açıklamaları yapılan Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları ve konusu ile araştırmalara devam ediyor.

Film oyuncuları arasında Melisa Şenolsun, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı filmin oyuncularının hayatları da merak ediliyor.

Lütfen Cevap Veriniz oyuncuları

Melisa Şenolsun

Filmin kadın başrolü olan Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olan Şenolsun Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adından söz ettirmiştir. Daha sonrasında Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Nefes Nefese, Atiye ve Menajerimi Ara dizilerinden görev almıştır. Son dönemlerde Mehmet Ozan Dolunay ve Umut Evirgen ile aşk yaşamıştır.

Ushan Çakır

23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Ushan Çakır İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Leyla İle Mecnun dizisi ile adından söz ettirmiştir. Daha sonrasında Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura, Kara Ekmek ve Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kara Yazı ve Masum Değiliz dizilerinden görev alan Çakır Lütfen Cevap Veriniz filmi erkek başrolüdür.

Cem Yiğit Üzümoğlu

1994 İstanbul doğumlu olan Cem Yiğit Üzümoğlu Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Son dönemlerde Hakan Muhafız ve Adı Efsane dizileri ile adından söz ettirmiştir.