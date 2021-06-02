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Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak?

5 sezondur yayın hayatına devam eden dünyaca ünlü popüler dizi ‘Lucifer’ geçtiğimiz günlerde 5.sezon 2 kısmı yayınlanırken dizinin hayranları Lucifer 6’nın ne zaman geleceğini merak ediyor. Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan Lucifer izleyenleri Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak? gibi soruları internette arıyor. İşte en çok izlenen Netflix dizisi Lucifer hakkında merak edilenler haberimizde

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:26
Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak?
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2016 senesinde yayın hayatına başlayan Lucifer dizisi 5 sezondur yayın hayatına devam ederken dizinin 5.sezon 2.kısmı 28 Mayıs’ta Netflix ekranlarında yer aldı. Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix’in popüler dizisi olan Lucifer  diğer dizlere oranla oldukça izlenme rekoru kırarken birçok ülkede yayınlanan dizi Türkiye'de de oldukça beğenilerek izlenmeye devam ediyor. 5 yıldır ekranlarda olan dizi izleyicileri Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak? gibi soruları intenette arıyor. İşte Lucifer 6.sezon için merak edilenler haberimizde

 Lucifer 6.sezon ne zaman başlıyor?

Henüz net bir tarih için resmi açıklama yapmayan dizi, tahminen Lucifer 6. sezonun sene sonu veya 2022 başı gibi yayınlanması bekleniyor.

Lucıfer 6. Sezon final mi olacak?

Lucifer'in 6. sezon ile final yapması bekleniyor.

Lucifer konusu ve oyuncuları!

Cehennemin Efendisi olarak hayatına devam eden Lucifer, bu hayattan sıkılarak Los Angeles'ın ihtişamlı hayatına kapılarak cehennemden çıkar ve Los Angeles’ta ‘LUX’ adında şık bir mekân açar. Fani bir hayat sürmek isteyen Lucifer (şeytan) melek olan kardeşi ve tanrı olan babası Lucifer’in düzenli bir hayat yaşamasına izin vermez.

İşte Lucifer oyuncu kadrosu!

Tom Ellis Lucifer Moningstar Şeytan

Lauren German Dedektif Chloe Decker Dedektif

Kevin Alejandro Dedektif Dan Espinoza Dedektif

D. B. Woodside Amenadiel Canaan Lucifer'ın kardeşi. İlk doğan melek.

Lesley-Ann Brandt Mazikeen Smith / Maze İblis. Lucifer'ın arkadaşı.

Rachael Harris Dr. Linda Martin Terapist

Tricia Helfer Charlotte Richards Lucifer'ın annesi

Aimee Garcia Ella Lopez Adlî tıp çalışanı

Scarlett Estevez Trixie Chloe ve Dan'in kızı


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:26
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