Lucifer yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer 6. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Netflix orijinal yapımı olan Lucifer dizisi heyecanlı bölümleri ile beşinci sezonunu geride bırakırken izleyiciler yeni sezonun başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Başrollerde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü oyuncuları bulunduğu dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili yapım şirketinden açıklama bekleniyor.

Lucifer yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Lucifer altıncı sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar devam ederken Netflix platformundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lucifer son sezonunda neler oldu?

-Birinci bölümde, Lucifer bir cinayet kurbanı ile oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulübü temizler.

-İkinci bölümde, Cehennemde uzun süre kalan Lucifer yaşayanların dünyasına tekrardan gelir. Ama bu yakışıklı şeytan artık farklıdır.

-Üçüncü bölümde, Gerçek Lucifer, kendi hayatından uyarlanan bir dizinin setinde işlenen cinayet sonrasında Chloe'ye vakayı araştırmak için yardım eder.

-Dördüncü bölümde, 1946 yılında dünya siyah-beyaz. Kendi noir dedektif öyküsünde başrol de olan Lucifer'a tanıdık yüzler farklı rollerde eşlik eder.

-Beşinci bölümde, Amenadiel, bir rahibenin ani ölümünü araştırması için Chloe'ye yardımda bulunur.

-Altıncı bölümde, ünlü bir DJ sahnede elektrik çarpması sonucu ölünce Chloe katilin peşine düşer.

-Yedinci bölümde, Lucifer, Chloe'yle geçirdiği romantik zamanın yan etkisiyle büyük şaşkınlık yaşar.

-Sekizinci bölümde, Chloe, bir seri katilin işlemediği suçları itiraf ettiğini düşünür.