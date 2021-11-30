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Luce filminin konusu nedir?

Luce filmi 29 Ocak 2019 tarihinde vizyona girdi. Dram ve gerilim türünde olan film, 1 saat 50 dakikadır. Luce filminin oyuncu kadrosunda çok önemli isimler yer alıyor. Filmin konusu da araştırılmaktadır. Luce filminin konusu nedir? Bu haberimizde Luce filminin konusunu sizler için derledik. İşte Luce filminin konusu...

30 Kasım 2021 Salı 16:19
Luce filminin konusu nedir?
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Senarist/yönetmen Julius Onah, bilim kurguya dayalı karmaşık bir hikaye sunan Luce'den önce son filmi "Cloverfield Paradox"ta beklenen ölçütü yakalayamadı. Bir grup bilim insanını uzaya göndererek pek çok hayali planlar kurmaya çalışsa da adından da belli olabileceği gibi  paradoksunu aşamadı. Ve yıllar 2019'u gösterdiğinde, dünyanın klasik fantastik unsurlarından yararlanmayı hedefleyerek önceki bilim kurgu filmlerinden tamamen farklı bir konsept seçti. Kendine koyduğu hedef, birçok insani temayı (aile ilişkileri, etnik meseleler, kültürel farklılıklar vb.) ele alarak itibarını yükseltmeye çalıştı. Luce filminin konusu nedir?

Luce filmi

Filmde  liseden yeni mezun olan Luce adlı genç adamı yeni bir başlangıç ​​hikayesinin merkezi haline getirir. Çocuk doktoru annesi Amy ve avukat babası Peter ile mutlu bir hayat yaşayan Luce'un geçmişi oldukça karmaşık görünmektedir. Savaşın yıktığı Eritre'den evlat edinilen Luce, Amy ve Peter aracılığıyla yeni bir hayata yol alır. Çeşitli terapiler ve eğitimler sayesinde Luce evlat edinme kavramından uzaklaşır  ve her ebeveynin öveceği bir çocuk imajına ulaşır. Yönetmen, hor görülen ve yok edilen bir çocuğu yeniden yaratmanın büyük bir kültürel-etnik kaosa düşeceğini öngörer ve tarih öğretmeni Harriet'i hikayeye dahil etmektedir.

Luce'a yakın olan Harriet, önce Luce'un dolabında havai fişek buldu ve ardından kompozisyon ödevinde çeşitli siyasi figürler hakkında bir makale yazmasıyla  Luce'un hala bazı sorunları olduğunu ortaya koyar.

Luce'un karmaşık dünyasını anlatmak kolay değil, başarılı ve sevilen bir kariyere imza atması bekleniyor. 10 yaşında birden fazla zulümle karşı karşıya kalmasına ve onu bir ölçüde hayata bağlayan bambaşka bir hayata dönmesine rağmen, psikolojik savaşın etkilerini görmeye ve hissetmeye devam etti. Görünen o ki, yok olan düzene isyan etmiş, birçok etnik ve kültürel meselenin içine atılmış bir vaziyettedir.

Luce filminin IMDb puanı 6,7’dir. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Naomi Watts – Amy Edgar

Octavia Spencer – Harriet Wilson

Kelvin Harrison Jr. – Luce Edgar

Tim Roth – Peter Edgar

Norbert Leo Butz – Dan

Andrea Bang – Stephanie Kim

 Marsha Stephanie Blake – Rosemary

Omar Shariff Brunson Jr. – Corey


Son Güncelleme: 30.11.2021 16:19
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Luce FilmiLuce Filminin Konusu
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