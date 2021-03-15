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Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve oyuncuları

Love (ft. Marriage and Divorce) dizisinin konusu ve oyuncuları dizi tutkunları tarafından merak içerisinde araştırılmaya devam ediliyor. Love (ft. Marriage and Divorce) dizisinin konusu, incelemesi, IMDb puanı, fragmanı ve yönetmen, senarist koltuğunda kimlerin bulunduğu merak konusu oldu.

15 Mart 2021 Pazartesi 14:14
Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve oyuncuları
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Bu dizi hakkında çok sevecen ve hevesli olmasam da hayatı anlatan konusu düşüncemi tersine çevirmeyi başardı. K-dramayı genel olarak sıkıcı bulunsa da içerdiği konular için bu fikirlerin gereksiz olduğunu ve ona bir şans daha verilmesi gayet mantıklı gözüküyor. Senaryonun yavaş başlamasına ve yavaş hareket etmesine rağmen, birkaç bölümün sonunda hala dizi hakkında olumlu düşünceler yer almaktadır. Tabii ki asıl sebep aslında şudur: yansıttığı duyguyu hissettirenin ya da bir dereceye kadar bile yansıtmaya çalışan aktör olduğu fark ediliyor. Oyunculuk becerilerinin vasat yorumunun başka bir tür konsantre anlayış olduğuna ve yanlış olduğunu unutmamak gerek.

Dizinin temalarının ve özelliklerinin çoğu izleyiciye açık olmayacağını belirtmek gerekir. Suç, cinayet ve eylem sizin için gerekliyse, bugün popüler dizi türüne yaklaşmanız tercih edilmez. Ancak senaryonun güzel olduğunu söyleyenlerden biriyseniz, karar vermeden önce en az 2-3 bölüm izlemenizi öneririm.

Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve yorumu

Güçlü kadınlara odaklanan dizi ve filmlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu, film kültürüne büyük değer katar. Hemen hemen tüm konu türlerine uygun duruşları ve performansları görülmeye değer.

Love (ft. Marriage and Divorce) ile gözler aynı radyo programında üç kadına çevrildi. Program konuşmacısı: Park Hye Hy, program yapımcısı: Sha Piying, program sunucusu: Li Sien. Başarılı ve kendini işe adamış kadınların imgelerini oluşturmak, can sıkıcı sorunlarla karşılaşmaya başlar. Her kadının evliliği çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır.

Kariyerlerine ek olarak bahsedilen kişiler istedikleri birçok şeyi buldular. Hayatlarını kocalarına adamaları dışında, birkaç yıldır evli olmalarına rağmen ne acı çekmişler ne de aşk kaybı yaşamışlardır.

Bununla birlikte, kocalarının farklı sorunları nedeniyle, her üç kadının kocaları birbirlerine karşı duruş bozukluğu sergilerler. Bazı insanlar aldatma ile aldatmama arasında gidip gelirken, diğerleri duygusal ve ruhsal zorluklar yaşar. 30-40-50 yaş arası kadınlar sadık tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Kaygılı ve hayal kırıklığına uğramış hissederler ve hak ettikleri değeri göremezler.

IMDb Puanı: 7.1

Bir yandan içe dönük karakteri ve bugün dünyayı temsil etmedeki zorlukları görmek diğer yandan hayal kırıklığı yaratıyor ve olumlu düşünmeyi de uyandıran bir dizidir.

Dizi oyuncu kadrosu

  • Jun Soo-Kyung – Lee Si-Eun
  • Park Joo-Mi – Sa Pi-Young
  • Sung Hoon – Pan Sa-Hun
  • Lee Ga-Ryung – Boo Hye-Ryung
  • Lee Tae-Gon – Shin Yoo-Shin
  • Jeon No-Min – Park Hae-Ryoon
  • Lee Min-Young – Song-Won
  • Lee Min-Young – Song Won
  • No Ju-Hyeon – Shin Ki-Rim
  • Moon Sung-Ho – Seo Ban
  • Song Ji-In – A-Mi
  • Lim Hye-Young – Nam Ga-Bin
  • Kim Eung-Soo – Pan Moon-Ho
  • Lee Jong-Nam – So Ye-Jung
  • Kim Bo-Yeon – Kim Dong-Mi

Love (ft. Marriage and Divorce) dizisinin fragmanına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.imdb.com/title/tt13814840/?ref_=ttexrv_exrv_tt



Son Güncelleme: 15.03.2021 14:14
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Anahtar Kelimeler:
Love (ft. Marriage And Divorce)DiziOyuncu
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