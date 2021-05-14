Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?

Vahşi yaratıklar, uğursuz sürprizler ve kara komedinin birlikte olduğu animasyon dizisinin ikinci sezon bölümleri Netflix’te yayınlandı.

15 Mart 2019 tarihinde 18 bölümlük ilk sezonuyla ekranlara gelen dizinin 14 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan ikinci sezonu sekiz bölümden oluşmakta.

En iyi kısa animasyon dalında 2019 yılında Emmy Ödülü kazanan Tim Miller ve David Fincher’in antoloji dizisinde yeni sezonda çıplak devler, Noel iblisleri ve çılgına dönmüş robotlar karşılayacak.

İkinci sezonda uzak gezegenlerde çılgın maceralar, korkutucu karşılaşmalar ile izleyicisinin karşısına çıktı. Bölümlerin süresi ise 7 ila 18 dakika arasında değişiyor. İkinci sezon bölümleri ise şöyle:

- 2.Sezon 1.Bölüm: "Otomatik Müşteri Hizmeti" (13dakika)

- 2.Sezon 2.Bölüm: "Buz" (13dakika)

- 2.Sezon 3.Bölüm: "Nüfus Kontrol Ekibi" (18dakika)

- 2.Sezon 4.Bölüm: "Snow Çölde" (18dakika)

- 2.Sezon 5.Bölüm: "Yüksek Otlar" (11dakika)

- 2.Sezon 6.Bölüm: "Sürpriz Noel Baba" (7dakika)

- 2.Sezon 7.Bölüm: "Acil Durum Barınağı" (14dakika)

- 2.Sezon 8.Bölüm: "Sahile Vuran Dev" (14dakika)

Michael B. Jordan, Elodie Yung, Joe Dempsie, Topher Grace, Mary Elizabeth Winstead, Gary Cole, Samira Wiley, Daisuke Tsuji, Maurice LaMarte gibi ünlü isimlerin seslendirmeleri yaptığı yapımda yapımcılığında Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller ve Tim Miller bulunuyor.