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Love and Anarcy oyuncuları ve konusu

Netflix'in beğenilen İskandinav yapımı dizilerinden olan Love and Anarcy sürükleyici bölümleri ve ilgi çekici konusu ile izlenmeye devam ediyor. Dizide sevilen Türk oyuncu Gizem Erdoğan da yer alıyor...

22 Ekim 2020 Perşembe 22:19
Love and Anarcy oyuncuları ve konusu
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Milyonlarca izleyiciyi kapsamında bulunduran Netflix’in İskandinav yapımı dizisi Love and Anarcy dizisi son döneme damgasını vuran yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Türk oyuncu Gizem Erdoğan’ın da yer alıyor olması ülkemizde de pek çok izleyicinin ilgisini çekmesine neden oluyor. Ortalama 30 dakikalık bölümlerden oluşan dizinin toplamda 8 bölümü olduğu görülüyor.


Love and Anarcy dizisinin yönetmenlik ve senaryo yazarı koltuğunda Euphoria, Hotell ve Pure gibi filmlerle adından söz ettirmiş Lisa Langseth yer alıyor. Diğer yandan yapımcılık koltuğunda ise Fatima Varhos ile Frida Asp oturuyor.

Love And Anarcy Konusu

Dizinin konusuna bakıldığında kariyerine odaklanmış bir danışman olan Sofie’nin hikayesi anlatılıyor. Eski bir yayınevini modenize etmek için görev almış olan Sofie bir yandan da iki çocuğunu büyütmeye çalışıyor. Evli olan Sofie bu görevlendirme sırasında genç bir bilişim teknisyeni ile tanışır ve aralarında beklenmedik bir flörtleşme başlar. Zamanla bu flörtleşme farklı boyutlara taşınmaya başlar…

Lova And Anarcy Oyuncuları

Komedi, dram ve romantik türlerinde izleyici karşısına geçecek olan dizinin başrollerinde Bjön Mosten, Johannes Bah Kuhnke ve Bjön Kjellman gibi önemli isimler yer alıyor. Dizide tanıdık isimlerden biri olarak ise Türk oyuncu Gizem Erdoğan olduğu görülüyor. Aşağıdaki kısımda dizide yer alan tüm oyuncular sıralanmıştır.

  • Bjön Mosten
  • Johannes Bah Kuhnke
  • Bjön Kjellman
  • Gizem Erdoğan
  • Reine Brynolfsson
  • Lars Väringer
  • Elsa Ageman Reiland
  • Bejamin Shaps
  • Malin Levanon
  • Fredrik Hammar
  • Ejke Blomberg
  • Carla Sehn
  • Ruben Lopez



Son Güncelleme: 22.10.2020 22:19
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Anahtar Kelimeler:
NetflixLove And Anarcy
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