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Love Alarm 2.Sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon konusu ne?

Bir K-Draması olan Love Alarm dizisinin ilk sezonu ilgi ile izlenmişti. Konusuyla izleyicileri kendine çeken projenin ikinci sezonu merak konusu olmuştu. Peki ikinci sezon gelecek mi, ne zaman gelecek? Haberimizde sizin için bu sorulara yer verdik.

06 Aralık 2020 Pazar 14:10
Love Alarm 2.Sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon konusu ne?
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Chon Kye-enerjetic’ e ait olan Daum webtoon’undan esinlenen Love Alarm dizisi ilk sezonuyla Netflix’de yayınlanmıştı. İzleyicilerin beğenisini toplayan dizinin ikinci sezonu merak edilir oldu. Bir telefon uygulaması etrafında dönen dizi, uygulama sayesinde sana uygun eşi 10 metrelik alanda buluyor. Bu kapsamda ise iki liseli gencin arasında geçenleri izliyoruz.

Birinci sezonunu tamamlayıp beğeni toplayan yapım şimdi de ikinci sezon için planlar yaptığını duyurdu. Normalde 2020 yılı içerisinde gelmesi beklenen dizi tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 nedeniyle durduruldu. Şuana kadar net bir açıklama yapmadılar ancak çekimlerin başlaması kapsamında yeni sezonun 2021 yılında Love Alarm 2 olarak çıkması bekleniyor.

LOVE ALARM DİZİSİNİN KONUSU

Bir telefon uygulamasının kullanılmaya başlanması ile bulunduğunuz yerin  10 metrelik alanında sizi seven, hoşlanan veya ilgilenen kişinin olması sonucunda telefondaki alarmınız çalıyor. Bu şekilde insanlar sevdikleri kişiye duygularını dile getirebiliyor. Ama alarmı çalan kişi kimin ondan hoşlandığını bilmiyor. Dizi de ise üç arkadaşın arsında çıkan sorunlara yer verilmektedir.  İki yakın arkadaşın aynı anda aynı kızın Love Alarmını çaldırmasıyla olaylar başlıyor.



Son Güncelleme: 06.12.2020 14:10
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Anahtar Kelimeler:
LoveAlarmYabancıDiziK-DramaYenisezonKoreDizisi
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