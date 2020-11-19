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Locke Key yeni sezon çekilecek mi? Locke Key 2.sezon bilgileri

Netflix’in sevilen dizileri arasında yer alan Locke Key konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin hayranları Locke Key 2. Sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtlarını arıyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 18:20
Locke Key yeni sezon çekilecek mi? Locke Key 2.sezon bilgileri
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Locke Key dizisi, Netflix’in en sevilen yapımları arasında yer alan dizilerden biridir. Netflix’in sevilen dizileri arasında yer alan Locke Key konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin hayranları Locke Key 2. Sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtlarını arıyor.


Fantastik korku türünde bir dizi olan Locke Key, 7 Şubat 2020 tarihinde 10 bölümden oluşan ilk sezonunu izleyicinin beğenisine sunmuştu. Netflix için bu diziyi satın almak gerçekten zor olmuştu. Dizi beklentilere karşılık vermişti.

Locke Key 2. Sezon Ne Zaman?

Locke Key dizisi ilk sezonuyla beğenileri topladı. Bazı yorumcular tarafından eleştirilse de birçok kişi tarafından çok sevildi. Dizinin ikinci sezon çekimleri ise Kanada ve Toronto’da çekilecek. Dizinin çekimlerinin 17 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2021 tarihinde bitirileceği düşünülüyordu. Ancak tarihler değişti. İkinci sezon çekimler 5 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Locke Key dizisinin 2. Sezonunun tahmini olarak 2021 sonlarında ya da 2022 başlarının yayınlanacağı düşünülüyor. Bu yorumu ilk sezonun çekim ve yayınlanma tarihlerine bakarak yapıyoruz.



Son Güncelleme: 19.11.2020 18:20
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Anahtar Kelimeler:
Locke KeyNetflix2.sezon
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