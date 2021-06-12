Line of Duty dizisinin 7. sezonu olacak mı? Line of Duty 7. sezon ne zaman? Dizinin konusu nedir?

Oldukça beğenilen ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Line of Duty dizisinin 7. sezonunun olup olmayacağı diziyi takip edenler tarafından merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni sezona ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki Line of Duty 7. sezon olacak mı? 7. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin detaylar…

Line of Duty 7.sezon onayı aldı mı?

Line of Duty adlı dizi 7. sezon için onay aldı. Dizinin yapımcısı ise konuya ilişkin şu ifadelerle açıklama yaptı: “Dizi yapmayı çok seviyoruz, fakat bu sezonun nasıl olacağı bize ışık tutacaktır.’’

Line of Duty 7. sezon ne zaman? Konusu nedir?

Dizinin 5. sezonunun çekimleri 2019 yılında durdurulmuştu. Daha sonra 2021 yılında 6. sezonun çekilmeye başlanmasının ardından seyirci şimdi de 7. sezonun akıbetini merak etmeye başladı. İlk yayın tarihi 26 Haziran 2012 olan dizi İngiliz yapımıdır. 5 sezondan oluşan bu dizinin konusu ise şöyledir:

Bir polis memurunun başından geçen hainlik meselesi ana konudur.

Line of Duty’nin yayın tarihleri

Line of Duty 1. Sezon 26 Haziran 2012 tarihinde yayınlandı.

Line of Duty 2. Sezon 12 Şubat 2014 tarihinde yayınlandı.

Line of Duty 3. Sezon 24 Mart 2016 tarihinde yayınlandı.

Line of Duty 4. Sezon 26 Mart 2017 tarihinde yayınlandı.

Line of Duty 5. Sezon 31 Mart 2019 tarihinde yayınlandı.

Line of Duty 6. Sezon 21 Mart 2021 tarihinde yayınlandı.

Line of Duty 7. Sezon 25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak!

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Dizinin oyuncuları kimlerdir?

Polisiye dizilerinin arasında izlenebilirliği olduğu söylenebilir. Lakin beklentinin üzerinde bir dizi olduğu söylenemez. 6 sezonda oluşan bu dizinin bölümleri yaklaşık birer saatten oluşuyor. Dizinin her sezonda yeni olaylarla izleyici karşısına çıkması oldukça başarılı. Oldukça beğeni toplayabilecek nadir dizilerden bir tanesi diyebiliriz. Adrenalini yükselten, izleyiciyi heyecanlandıran başarılı bir yapımdır. Dizi Netflix’de yayınlanan güzel dizilerden bir tanesi. Gelecek sezonlarda da oldukça başarılı olacağı düşünülüyor. Ki zaten yeni sezon izleyicilerin yoğun isteği üzerine çekilmeye başladı. İzlenebilir diziler arasına alabilirsiniz.

Line of Duty yapımcıları normalde 5. sezonu final sezonu olarak yayınlayacaklardı lakin dizinin bitmesini istemeyen izleyicileri oyunculara tepki göstermeye başlayınca işe devam ettiler.

Martin Compston

Vicky McClure

Adrian Dunbar

Kelly Macdonald

Keeley Hawes

Shalom Brune-Franklin

Craig Parkinson

Stephen Graham

Lennie James

Anna Maxwell Martin

Polly Walker

Bu oyuncular 7. sezonda yer alacak.