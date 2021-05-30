Limonata filmi ne zaman çekildi? Limonata filmi nerede çekildi? Limonata filmi konusu ve oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Ali Atay’ın yer aldığı Limonata filmi bu akşam televizyon ekranlarında gelecek. Limonata filminin senaryosunu ise Ali Atay ile birlikte Ertan Saban kaleme almıştır. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Limonata filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Limonata filmi bu akşam 00:20’de Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Limonata filmi konusu

Makedonya’da yaşayan Suat eski bir tır şoförüdür. Ölümcül bir hastalık yüzünden yatağa düşen Suat, oğlu Sakip’i yanına gelmesini ister. Ölmeden önce tek isteği oğlunu görmektir. Suat yıllar önce İstanbul’a imam nikahlı eşiyle gelmiştir. Ancak Suat bebekken ailesini terk etmiş oğlunu hiç görmemiştir. Suat oğlu Sakip’e İstanbul’a giderek kardeşlerini bulmasını ister. Sakip babasının arabasını alır ve İstanbul’a doğru yola çıkar.

Limonata filmi oyuncuları

Serkan Keskin Selim

Ertan Saban Sakip

Funda Eryiğit Nihal

Luran Ahmeti Fuat

Zekir Sipahi Suat

Selahattin Bilal

Ciguli

Bedia Begovska

Ömer Lekesiz