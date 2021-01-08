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Leyla Tanlar yeni sezonda hangi dizide rol alacak?

Başarılı ve güzel oyuncumuz Leyla Tanlar'ın yeni sezon içerisinde hangi dizinin oyuncu kadrosunda yer alacağı araştırılmaya başlandı. Leyla Tanlar'ın hayatı, daha önce yer aldığı diziler, sevgilisi ve hangi okuldan mezun olduğu da araştırılan konular arasında yerini aldı

08 Ocak 2021 Cuma 14:23
Leyla Tanlar yeni sezonda hangi dizide rol alacak?
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En son Ferhat ile Şirin dizisinin başrolünde rol alan Leyla Tanlar, uzun zamandan beri ekranlarda yer almamaktadır. Leyla Tanlar’ın hayranları güzel oyuncunun rol alacağı yeni projeyi merak etmeye başladı. Başarılı oyuncunun yeni sezonda hangi dizi ile anlaşmaya vardığı seyircilerin en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı.

Leyla Tanlar kimdir?

Leyla Tanlar, 13 Aralık 1997'de İstanbul'da doğdu. Tanlar, bir İtalyan lisesinden mezun oldu, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde üniversite eğitimine devam ediyor. Akademi 35H'de oyunculuk eğitimlerini alıp 2014 yılında sahne almaya başladı. Leyla Tanlar ilk oyunculuk kariyerine Paramparça dizisinde Cansu olarak yaşamış ve Ferhat ile Şirin dizisinde başrol oyuncusuna hayat vermiştir. 

Leyla Tanlar’ın rol aldığı diziler

2014 – Paramparça (Cansu)

2018 – Mehmed Bir Cihan Fatihi (Esleme)

2018 – Kuyu

2019 – Ferhat ile Şirin (Şirin)

Leyla tanlar yeni sezonda hangi dizide yer alacak?

Leyla Tanlar geçen yıl Ferhat ile Şirin dizisinde Şirin karakteri ile ekranlarda yer aldı. Ancak dizi bir süre sonra final kararı verdi. Leyla Tanlar, dizinin final kararı ile yeni dizileri değerlendirmeye başladı. Ancak yeni sezonda hangi dizide yer alacağı henüz belli değil.

Leyla Tanlar 2021-2022 projesi belli oldu mu?

Leyla Tanlar'ın 2021-2022 projesi henüz belirlenmedi. Güzel ve başarılı oyuncumuz Leyla Tanlar hala teklifleri değerlendiriyor. Menajeriyle gelen teklifleri analiz eden Leyla Tanlar'ın çok başarılı bir projeye yeniden imza atacağına inanıyoruz.

Leyla Tanlar Yeni Sezonda Kiminle Oynayacak?

Ferhat ile Şirin dizisinde Leyla Tanlar’ın yanı sıra Tolga Sarıtaş, Cansu Dere, Yıldıray Şahinler, Işıl Yücesoy, Oğuzhan Çakır, Şahsuvar Aktaş, Alican Barlas, Zeynep Özyağcılar, Nihan Gür, Emel Çölgeçen yer aldı. Leyla Tanlar'ın yeni projesi bilinmediği için rolü kiminle oynayacağı henüz belli değil.

Leyla Tanlar instagram hesabı

Genç, güzel ve başarılı oyuncumuz Leyla Tanlar, resmi instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Leyla Tanlar'ın resmi instagram hesabında 227 gönderi ve 1.3 milyondan fazla takipçisi var. Leyla Tanlar'ın instagram hesabının resmi kullanıcı adı: @leylatanlaar

Leyla Tanlar sevgilisi var mı?

Leyla Tanlar, kendisi gibi oyuncu olan Genco Özak'a aşıktır. Çiftimiz başlangıçta sevgili olduklarını kabul etmese de defalarca magazine yakalanmaktan kurtulamadılar.

Leyla Tanlar kıyafet ve elbiseleri

Leyla Tanlar, giydiği tüm kıyafetleri fiziğine uydurmayı başarıyor. Leyla Tanlar'ın kullandığı kıyafet, etek, gömlek, bluz, mont, mont, şort ve eteklerin marka modeli ve fiyatı ile paylaşmaya çalışacağız.



Son Güncelleme: 08.01.2021 14:23
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Anahtar Kelimeler:
Leyla TanlarDizi
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