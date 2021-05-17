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Leyla ile Mecnun yeniden mi başlayacak? Leyla ile Mecnun hangi platforma ne zaman başlayacak?

Ekranların efsane dizilerinden Leyla ile Mecnun’un tekrar başlayacağı söylentileri dolaşmaya başladı. Bunun üzerine insanlar Leyla ile Mecnun tekrar mı başlıyor, Leyla ile Mecnun hangi platformda ne zaman başlayacak? sorularını internet üzerinden araştırmaya yöneldi. İşte dizi hakkında merak edilenler…

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:10
Leyla ile Mecnun yeniden mi başlayacak? Leyla ile Mecnun hangi platforma ne zaman başlayacak?
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Gerek zekice düşünülmüş espirileri, gerek kaliteli oyuncu kadrosu, gerekse eşine zor rastlanacak senaryosu ile Leyla ile Mecnun Türk dizi tarihinin en başarılı yapımlarından birisi olmayı başardı ve final yapmasından yıllar sonra bile konuşulan kült bir dizi haline geldi. Dizinin başarılı oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, dizinin yeniden başlayacağını açıklayınca milyonlarca insan heyecan ile dizinin başlayıp başlamayacağını ve ne zaman başlayacağını araştırmaya yöneldi.

Efsane Geri Mi Dönüyor?

Yakın zamanda Leyla ile Mecnun’un tekrar çekileceği söylentileri dolaşıyordu. Fakat ne oyuncu kadrosundan ne de dizinin yapımcısından herhangi bir açıklama gelmemişti. Daha sonra ise bir televizyon programına konuk olarak katılan Ahmet Mümtaz Taylan, dizinin çekimlerine en yakın zamanda başlanacağını söyledi.

Dizinin yeni oyuncularının kim olacağı ve dizinin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
Leyla Ile MecnunAhmet Mümtaz Taylan
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