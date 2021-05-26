Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?

2011 yılında izleyicilerle tanışan Leyla ile Mecnun dizisi başrollerinde yine Ali Atay, Osman Sonant, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle geri dönüyor. Beğenilen dizi bu sefer Exxen platformunda. Seyircilerle tekrar buluşacak olan dizinin geçtiğimiz hafta Ahmet Mümtaz Taylan tarafından kadroyu koruduğu açıklanmıştı. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu dizinin senaryo tarafında yine Burak Aksak ismi var.

Çekimler başlıyor.

Özlenen dizinin yeni sezon çekimleri Haziran sonunda başlayacak. Dizinin yayınlanacağı platform olan Exxen’de sonbahar ’da izleyicilerle buluşması bekleniyor.

2011 de başlayıp 3 sezon sonrasında final yapan dizi çekildiği dönemin en çok yapımları arasına girmeyi başarmıştı. Bakalım dizi nasıl şekilde geri dönecek.