Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon oyuncuları kim olacak, eski oyuncular mı devam edecek?

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran Leyla ile Mecnun dizisi ekranlara geri dönüyor. Türkiye’nin en gözde dizilerinden olan Leyla ile Mecnun, Acun Ilıcalı’nın açmış olduğu Exxen platformunda yer alacak. Dizinin geri dönüşüne sevinen hayranlar tarafından dizinin çıkış tarihi merak konusu oldu. Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstleneceği dizinin çekimleri yaza doğru başlayacak.

Leyla ile Mecnun’da kimler yer alacak?

Ali Atay

Ezgi Asaroğlu

Melis Birkan

Müge Boz

Zeynep Çamcı

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ahmet Mümtaz Taylan

Cengiz Bozkurt

Köksal Engü

Ege Tanman Kaan

Leyla ile Mecnun’un özeti

Aynı hastanede meydana gelen Leyla ile Mecnun hastane içerisinde bulunan yatakların azlığı sebebiyle yan yana yatırılır. Doğar doğmaz yan yana koyulduklarından dolayı aileleri birlikte olmalarının kaderlerinde olduğunu düşünerek bebekleri beşik kertmesi ilan eder.

Aradan yirmi beş yıl geçmesinin ardından beşik kertmesi olduğunu öğrenen Mecnun, Leyla’nın kapısına gider. Leyla’yı görür görmez aşık olan Mecnun, elinden geldiğince Leyla’nın da onu sevmesini sağlamaya çalışır. Rüyalarına giren ak sakallı dedenin aniden hayatına dahil olmasının üzerine Mecnun’un maceraları başlar.

Leyla’nın bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzerine Mecnun 1 yıl süresince hayattan nefret edecek hale gelir. Sonrasındaysa Leyla’nın ölürken kalbinin bağışlandığı Şirin ve ciğerinin bağışlandığı Sedef ile görüşen Mecnun bu iki kız arasında gel gite düşer. Mecnun’un babasının çocukluk arkadaşlarından birinin Mecnun yaşlarında bir kızı vardır. Bu kızın da adının Leyla olması üzerine Mecnun aşık olur.