İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon oyuncuları kim olacak, eski oyuncular mı devam edecek?

Leyla ile Mecnun ekranlara geri mi dönüyor? Uzun bir süre ekranların gözde dizisi olan Leyla ile Mecnun Exxen’e gelebilir. Leyla ile Mecnun hakkındaki detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 13:48
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon oyuncuları kim olacak, eski oyuncular mı devam edecek?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran Leyla ile Mecnun dizisi ekranlara geri dönüyor. Türkiye’nin en gözde dizilerinden olan Leyla ile Mecnun, Acun Ilıcalı’nın açmış olduğu Exxen platformunda yer alacak. Dizinin geri dönüşüne sevinen hayranlar tarafından dizinin çıkış tarihi merak konusu oldu. Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstleneceği dizinin çekimleri yaza doğru başlayacak.

 

Leyla ile Mecnun’da kimler yer alacak?

Ali Atay

Ezgi Asaroğlu

Melis Birkan

Müge Boz

Zeynep Çamcı

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ahmet Mümtaz Taylan

Cengiz Bozkurt

Köksal Engü

Ege Tanman Kaan

 

Leyla ile Mecnun’un özeti

Aynı hastanede meydana gelen Leyla ile Mecnun hastane içerisinde bulunan yatakların azlığı sebebiyle yan yana yatırılır. Doğar doğmaz yan yana koyulduklarından dolayı aileleri birlikte olmalarının kaderlerinde olduğunu düşünerek bebekleri beşik kertmesi ilan eder.

Aradan yirmi beş yıl geçmesinin ardından beşik kertmesi olduğunu öğrenen Mecnun, Leyla’nın kapısına gider. Leyla’yı görür görmez aşık olan Mecnun, elinden geldiğince Leyla’nın da onu sevmesini sağlamaya çalışır. Rüyalarına giren ak sakallı dedenin aniden hayatına dahil olmasının üzerine Mecnun’un maceraları başlar.

Leyla’nın bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzerine Mecnun 1 yıl süresince hayattan nefret edecek hale gelir. Sonrasındaysa Leyla’nın ölürken kalbinin bağışlandığı Şirin ve ciğerinin bağışlandığı Sedef ile görüşen Mecnun bu iki kız arasında gel gite düşer. Mecnun’un babasının çocukluk arkadaşlarından birinin Mecnun yaşlarında bir kızı vardır. Bu kızın da adının Leyla olması üzerine Mecnun aşık olur.



Son Güncelleme: 23.03.2021 13:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Leyla Ile MecnunExxenAcun IlıcalıOnur ÜnlüAli Atay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Game of Thrones yeni dizileri ne zaman başlayacak? Game of Thrones 3 diziyle geri geliyor
Game of Thrones yeni dizileri ne zaman başlayacak? Game of Thrones 3 diziyle geri geliyor
TV yayın akışı 23 Mart 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 23 Mart 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Doya Doya Moda ALL STAR 23 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 7. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 23 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 7. bölüm puan durumu

Popüler Haberler

Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon oyuncuları kim olacak, eski oyuncular mı devam edecek?
iPhone 13 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi için ilk iddia
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik kimdir, nereli yaşı Kaç?
Resmi gazete 23 Mart 2021 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2021 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, hangi ilin milletvekili? Gergerlioğlu vekilliği neden düşürüldü, hapse girecek mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere’nin yer aldığı diziler
Gönül Dağı TRT1 yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Gönül Dağı 21. bölüm canlı izle
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2021 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı
Bugün 23 Mart 2021 Salı kimin maçı var? 23 Mart hangi maçlar var?
Game of Thrones yeni dizileri ne zaman başlayacak? Game of Thrones 3 diziyle geri geliyor
23 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.