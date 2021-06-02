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Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon aynı kadroyla mı devam edecek?

Türk dizi tarihinin en başarılı yapımları arasında gösterilen Leyla ile Mecnun, uzun bir aradan sonra Exxen platformu ile geri dönüyor. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun aynı kadroyla mı çekilecek? İşte tüm detaylar…

02 Haziran 2021 Çarşamba 19:30
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon aynı kadroyla mı devam edecek?
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Bir dönemin efsanesi olan Leyla ile Mecnun dizisi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform Exxen ile ekranlara geri dönüyor. Ali Atay, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt ve Serkan Keskin gibi isimlerin olacağı dizinin yeni serisinde Onur Ünlü yönetmeliğini üstlenecek. Ünlü sosyal medya hesabından dizinin hayranlarını çok heyecanlandıracak bir gönderi paylaştı. Bunun üzerine Leyla ile Mecnun’un ne zaman başlayacağı heyecanla beklenmeye başlandı.

İlk bölümünün 2011 yılında TRT’de yayınlandığı sevilen dizi, Haziran 2013 yılında 103. bölümden sonra yayın hayatına son verdi. Ancak iyi bir final yapmak adına 27 Ocak 2014 yılında final bölümü olan 104. bölüm ile hayranlarına kesin olarak veda etti.

Exxen, dizinin yeni versiyonunun ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde beklenen açıklamanın yapılması bekleniyor.  


Son Güncelleme: 02.06.2021 19:30
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Leyla Ile MecnunExxenLeyla Ile Mecnun Ne Zaman Başlayacak
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